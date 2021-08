Non ricevi la posta in Gmail? Consigli su come modificare un account bloccato

Quasi ogni quarto della popolazione della Terra – più di 1,8 miliardi. Utenti – Utilizza un account Google, secondo la società di ricerca Statista. Gli utenti di Google ottengono 15 GB di spazio gratuito, che viene utilizzato principalmente dai prodotti principali, l’e-mail di Gmail. Email e Google Drive per archiviare documenti e foto. Lo spazio di archiviazione si riempie facilmente, quindi in un messaggio ai media, Bitės Profai condivide 3 suggerimenti su come liberare spazio.



Immagini di Pixabay Associative

Con l’utilizzo attivo di un account Google, il tuo spazio si riempie rapidamente di una varietà di foto, newsletter o altri documenti. Non potrai ricevere email con una quantità superiore a 15 GB di dati gratuiti. Invia email o archivia documenti importanti in Google Drive.Può richiedere La rimozione di vari documenti richiede molto tempo, ma il lavoro sarà più rapido se conosci alcuni trucchi”, afferma Bitė Profė Agnė Adomaitytė.

Modo rapido per eliminare le vecchie email

Se utilizzi il tuo account Google da molti anni, puoi facilmente modificarlo semplicemente eliminando la tua vecchia posta. Ad esempio, inserisci -older_than:1y nella casella di ricerca per eliminare i messaggi più vecchi di un anno. È possibile inserire un altro numero di anni invece di un’unità, a seconda dell’età dei messaggi che si desidera eliminare. Puoi anche eliminare i vecchi messaggi, ad esempio digitando “old_than: 3m”.

Quando viene visualizzata la vecchia posta, contrassegna tutto ed eliminalo. I messaggi eliminati vanno nel Cestino, dove possono essere recuperati per altri 30 giorni. Dopo un mese, vengono eliminati automaticamente senza possibilità di recupero. I messaggi nel Cestino occupano ancora spazio nel tuo account Google Per modificarlo ora, rimuovi definitivamente anche la tua posta dal Cestino. Non dimenticare di eliminare le e-mail promozionali o le newsletter che non sono più rilevanti oggi. Puoi farlo con pochi clic di un pulsante tramite l’app CleanFox (Android e iOS)”, spiega Bee Profe.

La posta con allegati, come foto, documenti o persino video, può occupare molto spazio nel tuo account Google. Ad esempio, inserisci “ha: allegato grande: 10 m” nella casella di ricerca per vedere le email che occupano più di 10 MB di spazio.

Elimina i documenti “più difficili”

Una varietà di documenti nello spazio di archiviazione di Google Drive occupa molto più spazio nel tuo account Google. Fare clic sul pulsante “Archiviazione” sul lato sinistro per visualizzare un elenco di tutti i documenti archiviati. Inizia occupando più spazio: a destra vedrai la dimensione di ciascun documento. Potresti essere sorpreso dalla quantità di memoria che utilizza, poiché i video potrebbero non essere affatto rilevanti per te.

Per eliminare un file, evidenzialo e fai clic sul pulsante del cestino che appare a destra (in alto). Puoi eliminare più di un documento alla volta. Se sei su un PC Windows, tieni premuto il tasto CTRL mentre aggiungi i segnalibri e dovresti Tieni premuto il tasto CMD sul tuo Mac. Questi pulsanti sono particolarmente utili per una più rapida cancellazione dei dati. Inoltre, i documenti inizialmente eliminati vanno nel Cestino, quindi risparmierai spazio semplicemente rimuovendo tutto da loro”, osserva l’esperto di tecnologia .

Ottimizzazione delle dimensioni dell’immagine

Quando ricevi notifiche per liberare spazio nel tuo account Google, assicurati di rivedere le tue foto nel repository di Google Foto. Se la posta. È più facile eliminare e-mail e vari file dallo spazio di archiviazione di Google Drive sul tuo computer ed è anche più semplice modificare Google Foto sul tuo smartphone. Nella libreria di questo gadget e degli strumenti utili, vedrai suggerimenti per immagini sfocate o di bassa qualità.

“Se apri Google Foto dal browser del tuo computer, fai clic su Impostazioni e noterai una sezione in cui puoi scegliere la dimensione di caricamento delle tue foto e dei tuoi video. Ti consigliamo di scegliere Risparmio spazio di archiviazione anziché Qualità originale per ridurre la qualità delle tue foto o dei tuoi video. . A. Adomaitytė avvisa però Non avrai più immagini nella loro dimensione originale, ma manterrai una qualità sufficientemente buona e risparmierai molto spazio nel tuo account Google.

Un esperto di dispositivi intelligenti ti incoraggia a sfruttare le grandi capacità di ricerca di Google Immagini. Tutto quello che devi fare qui è inserire uno screenshot, ad esempio, per vedere tutti i tuoi screenshot, o inserire un nome per il mese e l’anno, come marzo 2000, per vedere tutte le foto per quel periodo. A. Adomaitytė aggiunge che non ha senso cercare più foto o video identici. Google Foto identifica sempre questi file in base a data, ora e dimensione, in modo che vengano salvati uno per uno.

Se non prevedi di eliminare documenti esistenti, puoi sempre acquistare spazio aggiuntivo nel tuo account che possiamo anche condividere con i membri della famiglia. 100 GB costano 1,99 €, 200 GB – 2,99 €, 2 TB – 9,99 €.