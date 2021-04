Video clip Putin varoval Západ: Neprekročiteľná čiara! Rusko odpovie na provokácie rýchlo a tvrdo

Puč a vražda hlavy štátu sa podľa Putina chystala aj v Bielorusku, ktoré je najbližším spojencom Moskvy. Rusko podľa šéfa Kremľa háji svoje záujmy vo svete, robí tak ale v súlade s medzinárodným právom. Rusko nechce spáliť mosty, ale na zahraničné provokácie odpovie tvrdo a rýchlo, zdôraznil Putin. Žiadnu konkrétnu západnú krajinu pritom však priamo nemenoval.

“Ak niekto vníma naše dobré zámery ako ľahostajnosť či slabosť a sám chce spáliť či dokonca vyhodiť do povetria mosty, mal by vedieť, že ruská odpoveď bude asymetrická, rýchla a tvrdá,” vyhlásil dlhoročný ruský vládca. “Organizátori akýchkoľvek provokácií, ohrozujúcich základné záujmy našej bezpečnosti, budú ľutovať to, čo spáchali, ako už dávno neľutovali,” dodal Putin a dočkal sa potlesku svojich poslucháčov vo výstavnej sieni v centre hlavného mesta.

Putin v prejave navrhol veľmociam jednať o strategických zbraniach. “Rusko, ktoré vedie vo vytváraní bojových systémov novej generácie, v rozvoji moderných jadrových síl, ešte raz úpenlivo navrhuje partnerom posúdiť otázky spojené so strategickými zbraňami, so zaistením globálnej steadiness,” povedal. Predmetom rokovania “sa môže stať vytvorenie prostredia nekonfliktnej koexistencie na základe vyrovnania miery bezpečnosti”. Tieto rokovania by podľa Putina mali zahŕňať “nielen tradičné strategické zbrane, ako sú medzikontinentálne rakety, ťažké bombardéry a ponorky, ale aj všetky útočne a obranné zbrane, schopné plniť strategické úlohy nezávisle na ich vybavení”.

Putin tiež vyjadril nádej, že keď to dovolí epidemiologická situácia, tak sa osobne stretnú vodcovia krajín, ktoré sú stálymi členmi BR OSN. Rusko je podľa neho naklonené širokej medzinárodnej spolupráci. Pripomenul tiež úlohu Moskvy v ukončení minuloročnej arménsko-azerbajdžanskej vojny o Náhorný Karabach.

Rusko chce získať do jesene kolektívnu imunitu

Rusko sa snaží získať do jesene kolektívnu imunitu pred koronavírusom, uviedol v stredu ruský prezident Vladimir Putin, keď vystúpil pred oboma komorami parlamentu s každoročnou správou o stave krajiny.

“Očkovanie má teraz prvoradý význam, aby sa umožnilo získanie kolektívnej imunity na jeseň… Naši vedci dosiahli skutočný prelom. Teraz má Rusko tri spoľahlivé vakcíny proti koronavírusu,” povedal podľa agentúry AFP Putin pred členmi Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

Ako píše agentúra AP, šéf Kremľa prisľúbil nové opatrenia na podporu pôrodnosti a na zvýšenie priemernej dĺžky života. Uznal, že pandémia zhoršila demografické stylish v Rusku. Navrhol nové sociálne dávky pre obyvateľov, ako aj nové stimuly, ktoré pomôžu ekonomike prekonať dôsledky pandémie.

Kritizoval mlčanie Západu o pokuse o atentát na Lukašenka

Šéf Kremľa Vladimir Putin kritizoval v stredu mlčanie Západu v súvislosti s tvrdením bieloruského Alexandra Lukašenka, že jeho bezpečnostné služby zmarili plán Usa na jeho likvidáciu, informovala agentúra AFP.

“Všetci sa tvária, že sa vôbec nič nedeje… Čo by sa stalo, keby sa naozaj uskutočnil pokus o štátny prevrat? Koľko ľudí by trpelo?” pýtal sa Putin počas svojho výročného prejavu o stave krajiny pred oboma komorami parlamentu. Podľa agentúry TASS ruský prezident poznamenal, že proti Bielorusku sa pripravoval aj masívny kybernetický útok. Pokiaľ ide o zahraničnopolitické otázky, podľa Putina si Rusko vždy nájde spôsob, ako obhájiť svoju pozíciu pred krajinami, ktoré komunikujú arogantným tónom.

Uviedol, že niektoré krajiny si osvojili zvyk “lipnúť” na Rusku bez akýchkoľvek dôvodov a stal sa z toho nový šport. Rusko sa však správa zdržanlivo a skromne, keď vidí hrubosť iných krajín, pokračoval. Putin tiež uviedol, že prvý pluk vybavený medzikontinentálnymi balistickými raketami Sarmat sa bojovej služby ujme v roku 2024.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) 17. apríla vyhlásila, že zadržala dve osoby, ktoré plánovali vojenský prevrat v Bielorusku a pripravovali atentát na Lukašenka aj únos jeho detí. O zmarenom atentáte následne v bieloruskej štátnej televízii hovoril aj samotný Lukašenko. Naznačil, že za plánom na jeho likvidáciu stáli americké tajné služby, zrejme konajúce na pokyn najvyšších predstaviteľov United states. Celú záležitosť podľa neho otvoril aj ruský prezident Vladimir Putin, keď v utorok telefonoval s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Pozorovatelia varovali, že údajný plán prevratu môže bieloruský líder využiť na ďalšie sprísnenie represií voči kritikom režimu a občianskej spoločnosti. Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v nedeľu upozornila, že celá záležitosť môže byť len provokáciou ruských a bieloruských tajných služieb.