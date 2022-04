Grandi notizie per i coltivatori di riso! Esportazione di riso nell’anno fiscale 2022-23 per assistere a un grande impulso

Dopo una spedizione record di quasi 20 milioni di tonnellate di grano per un valore di oltre 9,6 miliardi di dollari nel 2021-22, si prevede che le esportazioni di riso dell’India continueranno a crescere fortemente nell’anno fiscale in corso (2022-2023).

























È probabile che la produzione di riso, principalmente un raccolto autunnale, tragga beneficio dalle piogge monsoniche “normali” previste quest’anno. Nell’ultimo decennio, l’India è stata il più grande esportatore mondiale di riso, con i proventi delle esportazioni che hanno raggiunto il massimo storico di 8,7 miliardi di dollari nel 2020-2021.

Fonti ufficiali hanno affermato che le esportazioni di riso continueranno ad aumentare durante l’anno fiscale in corso a causa di fattori quali l’eccesso di scorte interne e la prospettiva di forti raccolti autunnali. La stagione autunnale rappresenta oltre l’80% della produzione di riso in India

Al 1 aprile 2022, la Food Corporation of India (FCI) ha uno stock di riso di oltre 32 tonnellate, rispetto allo standard di 13,58 tonnellate. Tuttavia, questo inventario non include le 22 tonnellate di riso che FCI non ha ancora ricevuto dai mulini.

“Abbiamo scorte di riso più che sufficienti per soddisfare le esigenze del PDS”, ha affermato una fonte.

























Secondo il rapporto sulle prospettive del riso del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per aprile, il commercio mondiale di riso nell’anno solare 2022 dovrebbe raggiungere un nuovo massimo di 52,5 tonnellate, con le esportazioni di riso indiano che dovrebbero aggirarsi intorno alle 21 tonnellate e le esportazioni di riso vietnamita dovrebbe essere di circa 6 tonnellate.

Secondo DGCIS, l’India ha esportato riso in più di 150 paesi nel 2021-22. “Mostra la diversificazione delle esportazioni di riso dell’India nel tempo”, ha affermato un funzionario del ministero del Commercio.

Oltre agli Stati Uniti e all’Unione Europea, l’India vende il suo riso basmati aromatico a chicco lungo in Arabia Saudita, Iran e altri paesi del Medio Oriente. Il Benin, paese dell’Africa occidentale, è uno dei maggiori importatori di riso non basmati.

Secondo le seconde stime avanzate per il 2021-22, la produzione di riso nella stagione agricola 2021-22 (luglio-giugno) dovrebbe raggiungere un nuovo massimo di 127 tonnellate, 11 tonnellate in più rispetto alla media quinquennale precedente di 116 tonnellate metriche.

























Dopo la Cina, l’India è il secondo produttore di riso al mondo. Le esportazioni record consentiranno ai produttori di riso di ridurre le loro scorte, il che aiuterà gli agricoltori poiché si prevede che la crescente domanda di riso indiano aumenterà i loro profitti.























Pubblicato per la prima volta il: 27 aprile 2022 alle 12:56 IST