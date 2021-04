A Murit Barby Kelly, Componentă A Trupei Kelly Family members. Fosta Vedetă Pop S-a Stins în Somn

Barby Kelly, care suferea de o boală psihică și avea nevoie de îngrijire permanentă, a părăsit scena în 1999. Fosta vedetă pop a murit în somn, scrie Bild, în urmă cu cinci zile. Autopsia ar trebui să clarifice cauza exactă a decesului.

Barby Kelly se stabilise în Germania, alături de părinții ei adoptivi.

Joey Kelly, 48 de ani, și Jimmy, 50 de ani, unul dintre frați, erau cei mai apropiați de Barby și o vizitau ​​în mod regulat.

„Iubita noastră soră Barby ne-a părăsit în urmă cu câteva zile. Suntem într-o adâncă tristețe și vă cerem să înțelegeți că momentan nu vrem să vorbim despre asta. O vom purta mereu în inimile noastre. Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre”, a transmis trupa, pe pagina oficială de Fb.

„Mama și tata te vor ține strâns în brațe”

Cea mai tânără fiică a familiei Kelly, Maite, 41 de ani, și-a luat și ea rămas- bun de la sora ei, pe rețelele de socializare: „Mama Barbara și tata Dan te țin strâns în brațe”, scrie ea, referindu-se la moartea tatălui Dan (1930-2002) și a mamei ei, Barbara-Ann (1946-1982).

Fenomenul The Kelly Spouse and children

Când spui The Kelly Family members te gândești la hitul „Fell In Appreciate With An Alien” (1997), care i-a făcut cunoscuți în întreaga lume. Proiectul s-a numit inițial The Kelly Young ones și a debutat în 1974.

Grup muzical multietnic, cu rădăcini irlandeze, americane și europene, format din mai multe generații ale familiei, The Kelly Family a cântat melodii rock, pop și folks înregistrând un succes imens în Europa și mai ales în Germania, Benelux, Scandinavia, Europa de Est, Spania și Portugalia.

Trupa a avut vânzări de peste 20 de milioane de albume începând cu anii ’80.

Timp de mulți ani, grupul a afișat un stil gipsy, călătorind prin Europa într-un autobuz etajat sau în căruțe cu coviltir, îmbrăcându-se eclectic și purtând părul foarte lung.

Citeşte şi:

USR-In addition anunță astăzi propunerea pentru funcţia de ministru al sănătăţii

REPORTAJ din România unei pandemii seculare: sărăcia. Doi oameni fără adăpost au fost uitați de autorități într-un salon de la Urgențe

Patronul incineratorului de la Smârdan, Gelu Cazacioc, trimis în judecată pentru furt de curent. Ce spun procurorii despre cel treatment intervenise pentru el la Enel

PARTENERI – GSP.RO „Eu știu ce vorbesc, tu nu!”. Naum și Dănciulescu, momente tensionate în direct





Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui





Observatornews.ro Imagini cu crima între migranți de la Timișoara. Agresorul a scos cuțitul și s-a năpustit asupra victimei, când a ajuns în dreptul ei





HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2021. Săgetătorii au multe îndoieli și griji legate de muncă, dar și de starea de sănătate





Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. Online video





Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante





PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)