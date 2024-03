Kristina Peškova della Repubblica Ceca è incoronata Miss Mondo 2024

Kristina Peškova, originaria della Repubblica Ceca, saluta dopo essere stata incoronata come nuova Miss Mondo al concorso tenutosi a Mumbai, in India, il 9 marzo. Rajanish Kakade/AP

Kristina Peškova, originaria della Repubblica Ceca, è stata incoronata sabato Miss Mondo 2024, battendo 111 detentrici del titolo provenienti da tutto il mondo, a Mumbai, in India, dove quest'anno si è tenuta la competizione internazionale.

Attraverso una serie di eventi durante la competizione preliminare del concorso, tra cui fitness, bellezza, talento e parlare in pubblico, diversi concorrenti hanno vinto posti “accelerati” tra i primi 40, ha annunciato il gruppo all'inizio dello spettacolo.

Da lì, il campo è stato rapidamente ridotto ai primi 12 e poi ai primi otto, dopodiché i concorrenti hanno preso parte al classico round di domande e risposte, coprendo argomenti discussi al recente vertice del G20. Quando a Peshkova, studentessa di giurisprudenza e modella di 23 anni, è stato chiesto di evidenziare una questione che riguarda specificamente l'assistenza sanitaria delle donne, ha parlato di rimuovere lo stigma e la vergogna che circondano le mestruazioni, dicendo che “essere donna è un dono” e che le mestruazioni Non dovrebbe essere un argomento tabù.

Dopo un atto finale, quattro concorrenti sono stati lasciati a “proporre il loro obiettivo” (o piattaforma di beneficenza) davanti a tre magnati degli affari di “Shark Tank India”. Ciascuno di questi finalisti rappresenta una diversa regione del mondo: Africa, Americhe, Caraibi, Asia, Oceania ed Europa.

La vittoria di Peshkova è arrivata sulle tre seconde classificate: Yasmina Zaytoun dal Libano, Achi Abrahams da Trinidad e Tobago e Lesego Chombo dal Botswana. (Queste donne, insieme a Jessica Gagne dell'Inghilterra, sono considerate le “vincitrici continentali” del concorso.)

Miss Mondo è ampiamente considerato il più antico concorso di bellezza internazionale, essendo stato istituito per la prima volta nel Regno Unito nel 1951 come “concorso di bikini”. Forse i due vincitori più famosi provengono dall'India: le attrici Aishwarya Rai Bachchan (Miss Mondo 1994) e Priyanka Chopra Jonas (Miss Mondo 2000). Chopra Jonas è apparsa al concorso in un videomessaggio, in cui ha elogiato sia la proprietaria di Miss Mondo Julia Morley che Nita Ambani, la vincitrice del premio umanitario del concorso.

Fonte: CNN