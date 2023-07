Video che mostra i movimenti dell’ultimo turista scomparso alle Fiji

Sono emerse nuove riprese che mostrano i movimenti di un turista scomparso alle Fiji, solo un’ora prima che scomparisse.

Eldar Rakhmatullin è scomparso dopo aver lasciato un resort sulla Coral Coast, una zona turistica dell’isola di Viti Levu, la mattina del 9 aprile.

Un nuovo video, messo a disposizione di Yahoo News Australia, mostra il signor Rakhmetulin – con la doppia cittadinanza canadese e russa – durante una lezione di yoga un’ora prima della sua scomparsa.

Ildar Rakhmetullin ha partecipato a una sessione di yoga prima di lasciare il suo hotel sulla Coral Coast. Da allora non si è più saputo nulla di lui. Fonte: fornitore

Vestito con una maglietta blu navy con scritte bianche, pantaloncini blu e scarpe da corsa senza lacci beige e nere, il 38enne può essere visto sdraiato su una sedia a sdraio mentre suona la musica della meditazione. È uno dei 14 ospiti a partecipare alla sessione.

Il video è stato registrato alle 8:46. Poco più di un’ora dopo, alle 9:48, ha lasciato il resort e da allora non si è più saputo nulla.

Si ritiene che il signor Rakhmetulin indossasse questa maglietta (a sinistra) e queste scarpe (a destra) il 9 aprile, prima di scomparire. Fonte: fornitore

Ho lasciato una borsa contenente il telefono

Nel filmato della lezione di yoga, si può vedere una borsa blu contenente il telefono cellulare del signor Rakhmetulin e una pila di chiavi sul pavimento accanto alla sua sedia.

La borsa è stata lasciata indietro dopo la sessione ed è stata ritrovata più tardi quel giorno dal guardiano notturno, che l’ha collocata dietro il bancone dove è rimasta per oltre un mese, fino a quando il personale ha saputo tramite Facebook che mancava un uomo e ha collegato i puntini.

L’amico di Rakhmetulin, Alexander, ha detto a Yahoo News che trova strano che il suo amico non gli abbia restituito il telefono e ha detto che non ha idea di cosa sblocchino i tasti. All’inizio, ha immaginato che potessero essere le chiavi di un armadietto o di un’area bagagli all’aeroporto di Nadi, ma il personale dell’aeroporto ha detto che non c’era niente lì.

Spera che il video – e forse altri turisti che partecipano alla lezione di yoga – accenda nuove discussioni nel caso di Eldar.

“È probabile che l’annegamento sia escluso”, ha detto, “ed Eldar non era ubriaco… Non è un fan del bere”. La polizia delle Fiji ha condotto una ricerca nell’acqua nelle vicinanze, ma non è stata trovata alcuna traccia del signor Rachmatullin.

Stranamente, la valigia e lo zaino non sono stati più visti dalla sua scomparsa tre mesi fa.Alexander ha detto di essere stato informato da Global Affairs Canada che il signor Rachmatullin non aveva lasciato le Fiji in aereo.

La borsa blu è stata successivamente trovata dal personale accanto alla sedia del signor Rakhmetullin e conteneva il suo telefono, tra gli altri effetti personali. Fonte: fornitore

Un mazzo di chiavi è stato trovato nella borsa blu lasciata dopo lo yoga, mentre gli amici credono che il signor Rachmatoulin potrebbe aver viaggiato con uno zaino rosso Osprey Farpoint simile a quello nella foto. Manca ancora lo zaino rosso. Fonte: fornitore

Alexander in precedenza aveva descritto il signor Rakhmatulin come un avido viaggiatore arrivato alle Fiji dalla Nuova Zelanda il 7 aprile e a cui piaceva fare yoga e meditazione, anche se non era sicuro di quanto fossero regolari.

Crede che gli altri turisti visti nel video della sessione di yoga abbiano probabilmente già lasciato le Fiji e incoraggia chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

“So che ci sono turisti provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Canada, Germania, Finlandia e Regno Unito che soggiornano nel resort ad aprile”, ha detto Alexander.

