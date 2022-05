Notizie sulla crisi dello Sri Lanka in diretta, Aggiornamenti in tempo reale sulla crisi economica dello Sri Lanka, Aggiornamenti sulle dimissioni del primo ministro Mahinda Rajapaksa e del governo, Evacuazione del primo ministro Mahinda Rajapaksa

Le auto dei sostenitori del partito al governo dello Sri Lanka sono state viste in un lago dopo essere state spinte in acqua durante uno scontro tra manifestanti pro e anti-governativi vicino alla residenza ufficiale del Primo Ministro a Colombo, Sri Lanka, 10 maggio 2022. (Reuters )

L’Alto Commissariato indiano a Colombo mercoledì ha smentito i resoconti dei media sulla speculazione sull’invio di truppe da parte di Nuova Delhi in Sri Lanka. Ha ribadito la posizione del Ministero degli Affari Esteri secondo cui l’India sostiene pienamente la democrazia, la stabilità e la ripresa economica dello Sri Lanka. In precedenza, la commissione ha smentito le notizie secondo cui “alcuni personaggi politici e le loro famiglie sono fuggiti in India”. “Questi sono rapporti falsi e palesemente falsi, privi di qualsiasi verità o sostanza. L’Alto Commissariato li nega con veemenza”, ha scritto su Twitter l’Alto Commissariato indiano a Colombo.

Le dimissioni del primo ministro Mahinda Rajapaksa hanno provocato scontri tra i suoi sostenitori e manifestanti anti-governativi. Tra le notizie sulla fuga di Mahinda e della sua famiglia alla base navale di Trincomalee, i manifestanti hanno istituito posti di blocco sulla strada per l’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo per impedire ai lealisti della famiglia Rajapaksa di fuggire dal paese.

Martedì l’India ha cercato di prendere le distanze dal governo dello Sri Lanka guidato dalla famiglia Rajapaksa e ha promesso sostegno al “popolo dello Sri Lanka”.

Il giorno dopo che Mahinda Rajapaksa si è dimesso da primo ministro, l’India ha osservato attentamente gli sviluppi in Sri Lanka, dicendo che sarebbe “sempre guidata dal migliore interesse del popolo dello Sri Lanka espresso attraverso processi democratici”.

La dichiarazione di tre paragrafi accuratamente formulata non menziona affatto il “Governo dello Sri Lanka” o i Rajapaksas.

Inoltre, i “processi democratici” molto probabilmente si riferiscono a proteste pacifiche e possibili elezioni, e al disagio di Delhi per la repressione dei manifestanti da parte del governo e l’uso di qualsiasi mezzo non democratico per mantenere il potere, come l’intervento militare, la dichiarazione di emergenza, ecc.