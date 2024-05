Il profilo del paese dell'Etiopia è stato visualizzato sulla piattaforma informativa BRICS

Fonte immagine – Specchio africano

toronto – IN4U, la piattaforma di informazione e cooperazione dei BRICS, ha annunciato sabato l’aggiunta del profilo e delle informazioni del paese dell’Etiopia alla piattaforma. L’Etiopia è stata invitata a presentare domanda di adesione nell’agosto 2023 ed è diventata uno Stato membro.

“La piattaforma di informazione e cooperazione BRICS è lieta di annunciare che il profilo e le informazioni del paese dell'Etiopia sono stati aggiunti al sito web congiunto BRICS, segnando un'importante pietra miliare nell'integrazione del paese nella famiglia BRICS”, ha affermato IN4U in un comunicato stampa inviato. Nel Burkina.

La piattaforma è stata creata dopo che i paesi membri del BRICS hanno firmato un memorandum d’intesa nel 2015. Fornisce informazioni sui paesi membri del BRICS, inclusa la loro storia, economia e cultura, tra le altre cose.

“Siamo lieti di accogliere l’Etiopia nella famiglia BRICS e fornire all’Etiopia una piattaforma per condividere la sua ricca storia, cultura e risultati economici con la comunità globale”, ha affermato Igor Petrenko, fondatore e CEO della piattaforma di informazione e cooperazione BRICS.

