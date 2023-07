Il Centro di formazione professionale di Massawa ha organizzato sei mesi di formazione professionale per 196 lavoratori di 60 stabilimenti di tecnologia informatica, installazione di reti informatiche, sistemi di refrigerazione e lavorazione del legno e del metallo.

Notando che l’Unione nazionale dei lavoratori eritrei sta intraprendendo programmi di formazione per sviluppare le capacità dei lavoratori in linea con lo sviluppo delle risorse umane nazionali, ha affermato M.. Arefin Bean, direttore del centro di formazione, ha affermato che si stanno compiendo sforzi per espandere il programma in tutte le regioni del Paese, in collaborazione con le istituzioni interessate.

Mr. Kibrom Andemicael, amministratore delegato, regione del Mar Rosso settentrionale, ha chiesto una revisione regolare della formazione fornita al fine di migliorarla.

Da parte loro, i tirocinanti hanno elogiato l’opportunità di formazione disponibile e hanno affermato che le conoscenze acquisite dalla formazione contribuiranno notevolmente alle loro attività quotidiane.

Alla cerimonia di chiusura dell’addestramento organizzato il 4 luglio hanno partecipato il Maggiore Generale Teklay Habtiselassie, Comandante dell’Aeronautica Militare Eritrea, il Sig. Kebreb Kidane, Vice Segretario Generale dell’Unione Nazionale dei Lavoratori Eritrei, e il Sig. Ibrahim Ali. Sheikh, presidente del Consiglio regionale del Mar Rosso settentrionale.

