Modifiche alla Costituzione della Bielorussia: Lukashenko come padre della nazione e prerogativa del Cremlino

Artem Voronin

BBC

prima di un’ora

autore di foto, Reuters

Le bozze di emendamento alla costituzione della repubblica sono apparse sul portale Internet legale nazionale bielorusso. Nel documento, scritto dallo stesso Alexander Lukashenko, ha affermato, sono stati esplicitati alcuni cambiamenti nella struttura del potere e nella lingua russa come lingua di stato. Tuttavia, l’opposizione ritiene che questi cambiamenti non cambieranno in alcun modo la vita nel paese e il referendum sotto Lukashenka sarà essenzialmente un processo speciale.

Modifiche alla bozza Indietro Sul portale del profilo del governo lunedì sera. “La costituzione – l’ho scritta io stesso. Gli avvocati hanno scritto con una penna e ho dettato, perché ho visto, io, il presidente, di quali poteri ho bisogno per preservare il paese” – così Lukashenka ha annunciato la nuova Legge fondamentale all’inizio di dicembre.

Lukashenko ha menzionato per la prima volta la nuova costituzione nella sua lettera al popolo bielorusso pochi giorni prima delle ultime elezioni presidenziali in Bielorussia, che hanno portato a massicce proteste di piazza, a una violenta ondata di repressione contro l’opposizione e alle dichiarazioni di un certo numero di paesi occidentali che Lukashenko non è stato riconosciuto come presidente.

Il presidente bielorusso disse all’epoca: “Se la società ha bisogno di cambiamenti, lo faranno. Tutte le riforme devono iniziare con la costituzione. Non con azioni di piazza, ma con la Legge fondamentale”.

E ora la Bielorussia sta aspettando un referendum sugli emendamenti pubblicati. E Lukashenko ha promesso di tenerlo il 20 febbraio del prossimo anno. Attraverso il sito web del governo, ogni cittadino bielorusso può teoricamente presentare il proprio emendamento o esprimere il proprio atteggiamento nei confronti degli emendamenti del governo. READ Научный дайджест: Америка в ожидании нашествия цикад и как вырастить слезу в пробирке

Il politico dell’opposizione bielorussa Anatoly Lebedko ha commentato gli emendamenti in una conversazione con la BBC: “Non c’è nessuna richiesta per questi cambiamenti e aggiunte in Bielorussia”. “Per ventisette anni, la vita della stragrande maggioranza dei cittadini bielorussi non si è intersecata con la costituzione. All’inizio, la costituzione era sotto il primo ministro Kipesh. Poi Lukashenka l’ha completamente riscritta per se stesso, dopo aver superato referendum discutibili. Per il nell’ultimo anno e mezzo, non ha funzionato affatto. Questa costituzione è ciò che alcuni articoli dicevano che non funzionava”.

“Sarà certamente discusso da giornalisti e politici, ma non da trattori e automobili, non da casalinghe e non da uomini d’affari”, ha detto Lebedko.

Assemblea popolare di tutta la Bielorussia

La nuova versione della costituzione prevede un mandato di cinque anni per il presidente e uno standard che “la stessa persona non può essere presidente per più di due mandati”, che prima non esisteva.

La restrizione ha effetto dopo l’insediamento del Presidente neoeletto. Quindi, Lukashenka, se vincerà le prossime elezioni, potrà diventare presidente per altri due mandati.

Tuttavia, alcuni analisti ritengono che il capo del Consiglio nazionale siriano sarà responsabile del presidente con la nuova costituzione.

Lukashenko propone la creazione di un nuovo organo rappresentativo, l’Assemblea popolare bielorussa, che negli emendamenti è chiamato il supremo organo rappresentativo della democrazia nella Repubblica di Bielorussia. Il numero previsto di VNS è di 1200 persone. La durata del mandato con composizione unica è di cinque anni. La riunione è presieduta dalla Presidenza con il Presidente.

Su proposta del presidente, il Consiglio nazionale siriano approverà l’uso dell’esercito all’estero, riferirà annualmente al primo ministro e avrà anche il diritto di mettere sotto accusa il presidente, nonché valutare la legittimità delle elezioni e molte altre autorità.

In questa parte, la costituzione di Lukashenka potrebbe ricordare a qualcuno l’abrogazione dei termini di Vladimir Putin e degli emendamenti dell’anno scorso alla costituzione russa, che hanno conferito poteri aggiuntivi al Consiglio di Stato. A quel tempo, un certo numero di esperti vedeva in questa “alternativa kazaka al transito”, credendo che Putin si stesse preparando alla carica di capo del Consiglio di Stato.

Una versione simile è apparsa nel caso di Lukashenko e dell’Assemblea nazionale bielorussa, tuttavia gli emendamenti non implicavano una reale ridistribuzione del potere.

“Si sta creando una struttura così tridimensionale, quando l’Assemblea popolare di tutta la Bielorussia si aggiunge alla Camera della Repubblica, alla Camera dei deputati. Qualcuno sente che qui sta avvenendo una sorta di cambiamento. Ma questo significa, quasi parlando , che alcune persone del suo entourage si sposteranno dal piano Il secondo al terzo, o da un ufficio con tre finestre a un ufficio con quattro”.

Il politico dell’opposizione bielorussa conclude che “la Bielorussia resta una super repubblica presidenziale”.

Ad esempio, Lyabedzka cita il potere dell’Assemblea popolare bielorussa di determinare la composizione della Corte costituzionale e della Corte suprema: “Tutto questo viene fatto solo su proposta del presidente. E se la proposta non segue? Di nuovo un circuito.”

Molti analisti politici, intervistati dai media bielorussi, ritengono che il VNS sotto la guida di Lukashenko o guidato da Lukashenko dovrebbe diventare una piattaforma da cui controllare la vita politica nel Paese.

“Il Consiglio nazionale siriano non fa leggi, non condiziona formalmente le nomine al governo, non sostituisce completamente parlamento e presidente. Ovviamente, per la nuova costituzione, volevo fare una sorta di svista meccanismo, che nel caso qualcosa andasse storto, vogliamo che le attuali autorità entrino sulla scena politica e risolvano la situazione a loro favore”. Egli ha detto Il politologo Andrei Kazakovich al quotidiano “Zerkalo”

La correzione di Putin

La lingua russa in Bielorussia, se verranno adottati emendamenti, rimarrà una delle due lingue di stato. Inoltre, l’attuale costituzione contiene una disposizione secondo cui la Bielorussia aspira allo status di paese neutrale. Non esiste una nuova versione di questo punto, richiama l’attenzione Anatoly Lebedko, considerandolo una concessione a Mosca.

“Questo è, ovviamente, un gesto verso il Cremlino”, dice.

“Lukashenka lo fa di più per Vladimir Putin, che, in generale, ha avviato la riforma costituzionale in Bielorussia in un momento in cui centinaia di migliaia di persone erano per strada. Anche Lukashenka promette un po’ di carota alle persone in modo che lascino la strada. Questo è il sfondo alla riforma costituzionale”.

Secondo il politico, Mosca è interessata a sbarazzarsi di Lukashenko, che vuole “sostituirlo con un capo di Stato filo-Cremlino, ma non tossico”. E forse anche la creazione di uno o due partiti filorussi per controllare la Bielorussia in questo modo.

“Il Cremlino vorrebbe sbarazzarsi di Lukashenko e mandarlo, se non al pub di Rostov, dove a volte capita Yanukovich, ma da qualche parte dove ora si trova Nur-Sultan Abishevich”, ha detto Lebedko.

Referendum come processo privato

Lebedko ha affermato che il Cremlino, tuttavia, vorrebbe che Lukashenko apparisse un politico più legittimo agli occhi dei bielorussi. Tuttavia, è improbabile che il prossimo referendum confermerà la sua legittimità. Anche sullo sfondo della propaganda dei media fedeli, che presenteranno il documento come la migliore costituzione del mondo, il KGB terrà un referendum su di esso, e in effetti sarà un processo speciale, Lyabedzka è sicuro.

Nel complesso, l’avversario non vede alcun motivo nell’adottare una nuova costituzione ora che l’attuale costituzione sotto il presidente Lukashenka è stata de facto ritirata dall’uso legale.