Gli umili inizi di Papa Gotti sono illustrati in foto e video mozzafiato

Lo Zimbabwe dice addio alla venerata figura religiosa e fondatore delle Assemblee di Dio dello Zimbabwe (ZAOGA), l’arcivescovo Ezequiel Guti, scomparso alla straordinaria età di 100 anni. Mentre la nazione piange la sua perdita, sono emerse vecchie foto e video, che rivelano lo straordinario viaggio di questo straordinario leader spirituale dalle sue umili origini alla sua famosa eredità.

Uno sguardo al passato: Papa Guti umiliato sotto i discorsi dell’albero

La storia dell’arcivescovo Ezekiel Gotti è una storia di perseveranza, fede e incrollabile dedizione. Nato in circostanze umili, ha intrapreso un percorso spirituale che avrebbe modellato la vita di innumerevoli individui.

Nelle immagini che hanno ora affascinato gli utenti dei social media, il giovane Baba Gotti può essere visto predicare sotto il riparo di un albero, abbracciando l’ambiente naturale come suo pulpito. I suoi messaggi sinceri hanno risuonato tra coloro che si erano radunati intorno a lui affamati di guida spirituale.

Il viaggio della fede: dalla bicicletta alla moto miracolosa

In un raro video che è emerso, Papa Guti condivide la storia dei suoi primi giorni come devoto servitore di Dio. Determinato a diffondere il Vangelo, percorreva in bicicletta grandi distanze, viaggiando instancabilmente per raggiungere le sue parrocchie. Con fede incrollabile, pregò con fervore per tre settimane e il cielo rispose alla sua supplica con un dono miracoloso: una motocicletta. Questo umile mezzo di trasporto non solo alleggeriva il suo fardello fisico, ma simboleggiava anche il sostegno divino alla sua missione.

I semi di un movimento globale: la crescita senza precedenti di ZAOGA

L’emergere di queste straordinarie foto e video dimostra l’umiltà e l’assoluta semplicità che hanno caratterizzato gli inizi dell’arcivescovo Ezekiel Gotti.

Predicò all’aperto, all’ombra degli alberi, e incarnò l’essenza dei suoi insegnamenti, trovando conforto nella serenità della natura, libera dai beni mondani.

Questi scorci nel suo passato illuminano i semi della fede che ha piantato, che sono sbocciati in un movimento globale che si è diffuso in più di 2.000 chiese in Sud Africa e ha raggiunto 164 paesi e stati in tutto il mondo.

