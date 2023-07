Lo studio della Bar-Ilan University rivela la disuguaglianza i

Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Bar-Ilan University in Israele evidenzia l’impatto a lungo termine del COVID-19 sulla qualità della vita tra i vari gruppi etnici del Paese. Lo studio, che fa parte di un progetto di gruppo più ampio, evidenzia una significativa disparità tra arabi, drusi ed ebrei, con i primi due gruppi che sperimentano un deterioramento più pronunciato della qualità della vita un anno dopo l’infezione.

In questo studio di coorte, i ricercatori hanno seguito regolarmente le persone che erano state infettate da SARS-CoV-2 per valutare vari aspetti della loro salute. Risultati pubblicati in Giornale internazionale di sanità pubblicaE Dimostrare che la disparità nella qualità della vita tra i gruppi etnici è rimasta anche dopo aver tenuto conto delle differenze socioeconomiche.

“In questo studio abbiamo deciso di indagare sugli effetti a lungo termine del COVID-19 sui gruppi minoritari in Israele, date le disparità sanitarie esistenti nel paese”, spiega l’autore principale dello studio, il professor Michael Edelstein, della Scuola di Medicina Azrieli presso l’Università di Bar-Ilan. Il benessere è stato valutato utilizzando lo strumento di qualità della vita EQ-5D che misura cinque dimensioni: mobilità, cura di sé, attività abituali, dolore/disagio e ansia/depressione. “I nostri risultati hanno rivelato che mentre la qualità della vita pre-COVID tra ebrei, arabi e drusi nel nostro studio era inizialmente comparabile, 12 mesi dopo l’infezione, i partecipanti arabi e drusi hanno riportato una qualità della vita inferiore dell’11% rispetto alle loro controparti ebree”. aggiunge Edelstein. .

I risultati dello studio hanno importanti implicazioni per comprendere l’impatto duraturo di COVID-19 dopo la fase acuta dell’epidemia. La ricerca suggerisce che alcune popolazioni potrebbero essere maggiormente a rischio di sintomi a lungo termine e un declino della qualità della vita, esacerbando le disparità di salute preesistenti. Questi risultati non solo hanno implicazioni per Israele, ma forniscono anche preziose informazioni per gli sforzi globali per affrontare le conseguenze a lungo termine della pandemia di COVID-19.

«L’importanza della nostra ricerca risiede nella capacità di far luce sul continuo impatto del COVID-19, anche quando la malattia passa da un’emergenza di sanità pubblica a un problema di salute in corso», sottolinea il professor Edelstein. “Comprendendo come il virus colpisce le diverse comunità, possiamo lavorare per sviluppare interventi mirati e sistemi di supporto per mitigare gli effetti a lungo termine sulla qualità della vita”.

L’analisi è stata condotta dal dott. Jelti Elsenga, del Centro medico universitario di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Lo studio è stato finanziato in parte da una donazione della Fondazione Harvey Goodstein.

Nell’ambito del più ampio progetto collettivo, sono già stati pubblicati diversi documenti di ricerca e molti altri sono in lavorazione. Andando avanti, il gruppo di ricerca continuerà a esplorare il ruolo dei vaccini nel mitigare l’impatto a lungo termine di COVID-19, oltre a indagare sulle conseguenze economiche della pandemia sull’occupazione e sul reddito tra i partecipanti allo studio.