La Lituania trasferisce l'aereo da attacco leggero L-39ZA Albatros all'Ucraina – AeroTime

La Lituania ha trasferito uno dei suoi aerei da attacco leggero e da addestramento L-39ZA Albatros alle forze armate ucraine.

In un annuncio pubblico pubblicato il 20 aprile 2024, il Ministero della Difesa lituano ha condiviso alcune foto dell'aereo smontato durante il trasporto.

Vedi altro 🇱🇹🇺🇦 Oggi è arrivata in Ucraina un'altra spedizione di aiuti militari lituani. Abbiamo consegnato alle Forze Armate dell'Ucraina un aereo da attacco leggero L-39ZA “Albatros” smontato. L-39ZA “Albatross” è stato utilizzato in @LTU_Army Addestrare gli ufficiali di controllo dei caccia e garantire la prontezza al combattimento dei piloti. pic.twitter.com/sS3STsu8N2 – Ministero della Difesa lituano 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) 20 aprile 2024

Questo particolare velivolo non è più in servizio presso le forze armate lituane, che in passato lo utilizzavano per scopi di addestramento.

L'Ucraina è da tempo l'operatore dell'L-39. Prima dell’invasione russa su larga scala operava con una flotta di oltre 40 aerei di questo tipo, anche se alcuni andarono perduti durante il conflitto.

Sebbene il suo design risalga agli anni '60, l'L-39 fu prodotto fino agli anni '90 in diverse iterazioni. La sua ultima incarnazione, chiamata L-39NG, è stata presentata dal produttore di aerei ceco Aero Vodochody al Farnborough Air Show del 2014 e ha effettuato il suo primo volo nel 2018.

La versione ora offerta dalla Lituania, l'L-39ZA è stata sviluppata negli anni '70 ed è in grado di trasportare una varietà di armi nelle torrette esterne, oltre ad essere dotato di un cannone interno.

La mossa fa parte del programma di sostegno militare in corso della Lituania per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'invasione russa.