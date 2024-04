Il divieto di TikTok approvato dalla Camera dei Rappresentanti potrebbe diventare legge entro pochi giorni

TikTok è ora un passo avanti verso un divieto negli Stati Uniti se la società madre ByteDance sceglie di non cedere la propria quota di proprietà. Il divieto potrebbe entrare in vigore già nei prossimi giorni.

Nonostante i massicci sforzi di lobbying per mantenere TikTok negli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti ha approvato oggi una legislazione che vieterebbe l’app nel paese, secondo Notizie della NBC . Il disegno di legge è stato approvato dopo che 360 ​​deputati hanno votato a favore del divieto, mentre 58 hanno votato contro.

Ora che il disegno di legge è stato nuovamente approvato dalla Camera, avrà bisogno dell’approvazione del Senato e del presidente per diventare legge. È previsto che arrivi all’aula del Senato la prossima settimana come parte di un pacchetto di aiuti cruciale per Ucraina e Israele. Si prevede che la misura venga approvata e il presidente Joe Biden dovrebbe firmarla una volta raggiunta la sua scrivania.