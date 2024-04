“Togli un pezzo e tutto cade a pezzi”: Navigare lungo i tortuosi corsi d’acqua del Delta dell’Okavango durante un periodo turbolento per il maestoso ecosistema

Il delta dell’Okavango potrebbe essere sia un miraggio che un miracolo. È anche una metafora. Proprio come i piccoli pesciolini alimentano la verga di ferro nel fiume, sostenendo i giganti che lo attraversano, così tutti noi, in qualche modo, arricchiamo il quadro generale interpretando i nostri ruoli fugaci e responsabili. Ripenso a ciò che Joubert consigliava riguardo al camminare, che vale anche per la conservazione: guardare in basso e in alto, il quadro piccolo e quello grande, ora e in futuro, un passo alla volta.

Una suite nel campo di Duba PlainsOwen Tozer Teschio di coccodrillo al Nxamaseri Island LodgeOwen Tozer

Fare il delta

Condé Nast Traveller-Professionista consigliata Sherri Briggs, Fondatrice Scopri un'aziendaIl nostro viaggio sfaccettato di sei notti attraverso l'Okavango è stato brillantemente organizzato assumendo la guida Mike Hill di Safari Endeavour, che guida trekking in Botswana da più di tre decenni. Siamo stati lasciati da un aereo nella foresta Rifugio dell'isola di Nxamaseri, un campo di pesca modesto ma conveniente nella regione dell'Okavango. Sull'isola di Itsatsa, Hill ha allestito un bellissimo campo mobile e una cucina nella giungla. Nelle notti successive dormimmo profondamente, prima galleggiando nell'area di concessione di Duba e poi allontanandoci Campo delle pianure di Duba, l'unica residenza Relais & Châteaux nel Delta; Poi Prospettive dell'elicottero Fummo portati su un'isola selvaggia all'interno della Concessione Gao, dove ci imbarcammo in un viaggio di sei miglia a Mukuru per raggiungere Mascella selvaggiaGuidata dai suoi mentori. Il design del campo è un'impresa ingegneristica e artistica, con cinque padiglioni e due ville realizzate in legno, vetro e materiali riciclati.

Canoa Mukuru sulla strada per Wilderness GaoOwen Tozer

Abbiamo volato da Ker & Downey's Campo Kenana Sul fiume Xudum, un fiume più semplice ma pieno di sentimento, con un servizio cordiale, una guida esperta e piccole tende di tela porosa per la vita di uccelli e animali. Abbiamo camminato per oltre otto miglia Xaranna Okavango Delta Camp di AndBeyond Sono stati accolti da un branco di elefanti che si riproduceva nella laguna fuori dall'area principale degli ospiti. Era la nostra ultima fermata, dopo un altro atterraggio in elicottero Campo Kerry al Machaba Safari, una nuova proprietà in un frizzante stile africano moderno. Si trova su pianure alluvionali note per gli incontri con leoni e bufali, rendendolo il terreno ideale per un safari in bicicletta. Selezione naturaleKyle McIntyre, un giovane ed energico pioniere nel settore dell'intrattenimento. Un viaggio attraverso l'Okavango può essere fatto quasi tutto l'anno, ma è meglio attraversare il fiume in barca e in mokoro nei mesi di giugno e luglio, quando le inondazioni riempiono il delta e le temperature sono più fresche. I safari a piedi sono possibili in qualsiasi momento da aprile o maggio a dicembre, a seconda delle precipitazioni.

Explore Inc offre safari in Botswana da circa £ 1.275 a persona per notte; exploreinc.com