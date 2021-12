Vandi – Bisbikis: Le prime foto del loro romantico viaggio in Italia!

I due hanno fatto la loro prima crociera romantica questa mattina e lo spettacolo, Love It Got First Pictures!

La telecamera ha avuto una rissa in aeroporto e in una delle foto l’attore ha abbracciato il cantante. Secondo il rapporto, erano separati e non nascondevano più la loro relazione!

Vi ricordiamo che la loro conoscenza è avvenuta presso gli studi KAPA quando era sul set di Wild Bees e durante le pause ha incontrato il cantante, che contemporaneamente stava girando in uno studio vicino per J2US. Infatti, a metà agosto hanno trascorso le vacanze insieme nel sud di Evia, nella regione del Missouri. Avevano una barca e andavano a nuotare nelle calette della zona lontano dalle spiagge affollate, mentre vagavano rilassati, finendo spesso nei baretti della zona a mangiare.

Oltre a Evia, i due artisti si sono incontrati anche a Creta durante il periodo in cui Vassilis Bisembekis stava girando la serie “Command and Dragons” e Despina Vandi per My Greece.

Di recente sono uscite le foto del loro lancio congiunto, mentre oggi Despina Vande e Vassilis Bissembekis hanno fatto il loro primo viaggio fuori dalla Grecia!

Di seguito le foto del loro viaggio in Italia presentate nello show Love it on Sky!

