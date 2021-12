Festeggiamo il nuovo anno con Naxatras nel nuovo ciclo STAGES…

Nel nuovo anno Fasi A / LIVE Nel Canale Youtube A partire dal Fondazione Onassis Il nuovo ciclo di live performance videoregistrate di band e artisti, STAGES A/LIVE. Mentre la scena musicale torna in azione, il progetto digitale della Fondazione Onassis promette nuove avventure, con artisti che amiamo in luoghi inaspettati, montaggio e regia. Christos Sarris.

1° gruppo quest’anno Naxatras, il Gruppo rock psichedelico di Salonicco Che non esita a sperimentare musiche psicologiche, progressive, blues, funk, stoner e orientali. Naxatras si sposta sulla scena dello spazio culturale “affilatura” in un Kavala, sabato 1 gennaio, alle 21:00, e dando il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo video psichedelico.

La band ha attirato l’attenzione dei fan della scena heavy e psicologica fin dalla tenera età. Tutto formato dal fermento del suono dei Naxatras, li ha resi uno dei più importanti rappresentanti del rock psicologico locale.

Divenne subito una forza emergente, come dimostrano la sua popolarità sempre crescente e l’eccezionale consistenza (cinque uscite ufficiali in tre anni), così come Performance dal vivo incredibilmente coese Attirare migliaia di persone sui palchi dei più importanti locali europei e la loro qualità, ma anche partecipando a festival audio di rilievo come Festa del deserto (Germania e Inghilterra), Festival di Ozora (Ungheria), lago in fiamme (Austria) e donna marmellata (Sardegna, Italia).