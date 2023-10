Una stazione sciistica senza impianti di risalita in Italia

La stazione sciistica Patria in Italia ha la particolarità di offrire un comprensorio privo di impianti di risalita e interamente dedicato allo scialpinismo.

Situata nella valle italiana della provincia di Sondrio (Lombardia), la piccola località di Patria (che circonda il paese di Montespluga) ha immaginato un concetto che potrebbe moltiplicarsi in futuro nelle montagne europee. Questa zona è priva di impianti di risalita e offre 11 vie di salita segnalate per lo sci alpinismo.

Una volta terminata la salita, un’area fuoripista di 36 chilometri quadrati è a disposizione di sciatori e snowboarder. È possibile pedalare in loco in autonomia o accompagnati da guide alpine (che offrono anche corsi di sicurezza con la società Guide Mountain 360). La stazione offre anche il noleggio in loco del kit necessario per lo sci alpinismo per un costo complessivo di 65 euro al giorno (spatole, splitboard, ricevitori antivalanga, sacco a pelo 4 stagioni, pala, ecc.). Questo resort è stato progettato da Tommaso Lazzuna e Paolo Pichielo, due appassionati sciatori che si sono ispirati al resort americano Bluebird Backcountry in Colorado, che ripropone lo stesso concept.

© Nicola Colombo

