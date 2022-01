a Galliano, difficile comunicare con il resto del mondo

Francia 3

Le zone bianche nelle zone rurali sono un vero handicap nella vita quotidiana. In questi casi, come chiamare un medico o raggiungere i suoi figli? Queste zone bianche sono ancora più numerose in Italia, e soprattutto in Toscana.

La campagna toscana è bella e molto tranquilla, un po’ troppo anche agli occhi dei 1.500 abitanti di Galliano. “Appena si entra nel centro storico il telefono è subito fuori uso. Difficile comunicare con il resto del mondo“, fa notare un residente. Per i professionisti della regione come Pierrot Baldelli, il tintore, il problema della rete tocca direttamente la loro attività professionale. “Non puoi usare la tua carta di credito, per esempio, quindi perdo la vendita“, lui dice.

La macelleria del piccolo paese offre servizi inaspettati. A proprie spese ha dotato il negozio di una linea telefonica fissa che presta eventualmente ai suoi concittadini. In un angolo della sua macelleria ci sono persino dei libri che puoi prendere in prestito. La solidarietà qui è un obbligo. In caso di emergenza medica, ad esempio, qualcuno deve scalare la collina vicina per cercare di intercettare la rete. Trecento comuni sono “bianchi” in Italia, migliaia di altri hanno grandi difficoltà. In Francia, il 99% della popolazione è correttamente connesso.