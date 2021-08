Una regione d’Italia si offre di offrire 28.000 a tutte le persone che vogliono stabilirsi nei suoi paesi

La Calabria offre un’offerta allettante per tutti coloro che desiderano un cambiamento di scenario per venire a stabilirsi nella penisola italiana. Questa entusiasmante proposta fa parte di un programma di ripopolamento di borghi calabresi abbandonati.

calabrese. Credito: leoks/Shutterstock

L’Italia sta cercando di attirare nuovi residenti? A giudicare dai vari annunci interessanti degli ultimi mesi, la risposta è “sì”. Dopo un borgo siciliano che vende case da ristrutturare a un euro o il Molise che offre vacanze gratis per rilanciare il turismo, è il turno di un’altra regione transalpina di dare un’occhiata alle potenzialità.

La Calabria si dice pronta ad aiutare i nuovi arrivati ​​nei suoi paesi. A tal fine, la regione italiana, situata nell’estremo sud del Paese, prevede di offrire 28.000 euro a tutte le persone che vogliono iniziare una nuova vita nella regione. Per un massimo di tre anni, la Calabria verserà tale importo ai nuovi arrivati.

Rivitalizzazione e rivitalizzazione dei villaggi

Le città e i villaggi in questione sono quelli la cui popolazione non supera i 2.000. La regione vuole quindi ripopolare i villaggi degradati e dare vita a questi luoghi molto tranquilli tra mari e monti.

Tuttavia, per poter usufruire di questo grande aiuto, ci sono alcune condizioni. La prima è la voglia di cambiare vita per andare a vivere in Calabria. Il secondo, e il più importante dal punto di vista economico, è l’impegno ad aprire un piccolo progetto a sostegno del villaggio.

Inoltre, la dinamica della regione passa anche nel tempo. Pertanto, i nuovi residenti devono essere sotto i 40 anni e pronti a trasferirsi entro 90 giorni dall’approvazione della loro domanda. ” Stiamo adeguando i dettagli tecnici, l’importo esatto al mese e la durata del finanziamento, e se includere anche villaggi leggermente più grandi fino a 3.000 abitanti. Finora abbiamo avuto molto interesse dai villaggi e si spera che se questo primo programma avrà successo, probabilmente ne seguiranno altri negli anni a venire. Gianluca Gallo, consigliere regionale CNN.

Quindi non è affatto una vacanza di vacanza, ma un programma volto a far rivivere i borghi abbandonati in Italia. Se sei interessato puoi candidarti sul sito di Calabria.