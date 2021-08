15 agosto 2021: 4 destinazioni perfette per un giorno vicino ad Atene

15 agosto 2021: mete perfette per rilassarsi e ricaricare le batterie.

il 15 agosto 2021 È un “respiro” lontano da noi e quest’anno “cade” la domenica. Quindi non è adatto per tre giorni, e per questo molti scelgono di rimanere ad Atene, come negli altri giorni prima e dopo il quindici di agosto, ferie obbligatorie loro stanno lavorando.

Tuttavia, questo non significa che non possano visitare un luogo vicino alla capitale che li rende un viaggio fantastico e allo stesso tempo rilassante per un giorno.

Per questo motivo abbiamo elencato 4 destinazioni perfette vicino ad Atene, per non “sciogliersi” in città!

1. Nauplia

Nafplio è una città balneare immaginaria vicino ad Atene adatta per una breve vacanza, in quanto ha una varietà di opzioni di intrattenimento. Vale la pena visitare Palamidi e il castello di Bourtzi. Puoi anche prendere un gelato italiano in una gelateria o passeggiare per la città in treno, mangiando pesce fresco e bevendo ouzo in un bar sulla spiaggia. Nauplia, del resto, non ha bisogno di tanti consigli. È una delle mete in cui devi andare anche una volta nella vita, soprattutto quando ci abiti vicino.

2. Egina

Egina è a soli 35 minuti di volo dei delfini dal Pireo. Tra i luoghi più belli che devi visitare ci sono il governo, la spiaggia di Agia Marina, il tempio di Avaya, il villaggio di Anitayo e il porto dei porti. Se ami il ciclismo, la regione costiera di Egina è perfetta per andare in bicicletta, mentre se vuoi sentirti come se fossi in un’altra stagione, vale la pena prendere una carrozza trainata da cavalli e fare shopping per alcuni generi alimentari galleggianti. E, naturalmente, prima di lasciare Egina, non dimenticare di acquistare i pistacchi per i quali l’isola è famosa.

3. Salami

Salamina è una delle isole più storiche del nostro paese situata vicino ad Atene e merita una visita. A Salamina vale la pena visitare la collina dove si trovano il Teatro Euripide e la Chiesa di Panagia Elefherotria, poiché la vista che spazia da Eleusi ad Atene “toglie il fiato”, mentre è una cornice ideale per chi di voi è un un po’ più romantico. Dato che è il 15 agosto e probabilmente vorrai fare il bagno in mare, ovviamente ci sono alcune spiagge molto belle a Salamina, come Psili Amos e Selenia.

4. Sonio

Sunio è stato dichiarato parco nazionale da alcuni anni. Non può essere visitata senza visitare il Tempio di Poseidone che vi si trova, per godere di una meravigliosa vista sul Golfo Saronico e per ammirare la meravigliosa strada costiera che vi conduce. Lì troverai una varietà di opzioni di intrattenimento che soddisfano i gusti sia della gente del posto che dei visitatori.