A Disneyland Paris ha aperto l’hotel dedicato alla Marvel

Meraviglia su tutti i piani. Il nuovo hotel Disneyland Paris, appena aperto, mette sotto i riflettori i personaggi dei fumetti e i loro autori.

È la prima istituzione di questo tipo al mondo. Il locale è ispirato all’architettura di New York, la città dei supereroi per eccellenza, e adornato da un numero sorprendente di opere di artisti.

Durante l’inaugurazione, il 21 giugno, la presidente di Disneyland Paris, Natasha Ravalsky, ha elogiato il progetto nel suo insieme, che consente ai visitatori di immergersi nel cuore delle storie più famose della Disney.

Le pareti sono piene di opere d’arte Marvel

Prima di prendere possesso di una delle 561 stanze, i visitatori vengono immediatamente immessi nel bagno, dove l’idea eroica viene respinta dal pavimento al soffitto. Con creazioni di tutti i ceti sociali, che si tratti di copertine di fumetti, poster, illustrazioni di film di preparazione, storyboard, schizzi originali o persino costumi di personaggi.

Un totale di 350 punti in sale da pranzo, bar e corridoi e 50 esclusive parigine. Dei 110 designer di tutto il mondo che hanno preso parte al progetto, ci sono alcuni nomi piuttosto grandi.

Condividi artisti francesi

Anche diversi francesi hanno lavorato in questo hotel Disney di New York – Marvel art (nome ufficiale, un po’ lungo), come Olivier Coipel e Stéphanie Hans, che hanno entrambi portato il loro tocco artistico.

Olivier, ad esempio, ha immaginato una potente rappresentazione di un toro e Stephanie ha suggerito un murale realistico e astronomico di Capitan Marvel.

Tra gli altri artisti, tutti appassionati, possiamo citare i gemelli italiani Van Orten, l’inglese Tula Lotay, o ancora lo spagnolo Carlos Gómez, che ha prodotto un’opera enorme e accoglie i visitatori al loro arrivo. Innamorati di New York e dei supereroi, questi talentuosi creatori trovano in questo hotel Marvel il luogo ideale per i loro lavori migliori.