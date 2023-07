un gigantesco affresco da vedere a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco

Francia 3

L’artista francese Saype ha realizzato un affresco monumentale ai piedi del Monte Bianco, visibile prendendo la funivia di Courmayeur.

Courmayeur (Italia) è un luogo dove l’occhio è sempre attratto dalle vette. Ma haAi piedi del Monte Bianco, a 2000 metri di altitudine, abbassando lo sguardo si scopre a affrescare monumentale. “L’affresco rappresenta una dama che tiene in braccio la nipote, e indica una vetta”, osserva un residente locale.

Il murale alto e largo 60 metri è stato dipinto sul fianco della montagna. Per raggiungerlo, l’artista saype lavorato per tre giorni. Utilizza pigmenti biodegradabili a base di carbone e gesso per non impattare sull’ambiente. “Sono tre annis di ricerca e sviluppo, e poi, dopo, cinque anni di studio ambientale”lui spiega.

“Contemplano la fragilità della natura”

Le sue opere in bianco e nero hanno fatto il giro del mondo. L’artista firma affreschi poetici che ci interrogano sul nostro rapporto con la natura. “La vecchia signora rappresenterebbe la saggezza e il piccolo, il futuro e l’innocenza. Contemplano l’immensità della natura, ma anche la fragilità. Questo è l’intero messaggio delopera“, sottolineae Direpe.