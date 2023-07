8a tappa Giro d’Italia femminile: vince Blanka Vas

L’ottava tappa del Giro femminile, lunga 125 chilometri con partenza da Nuoro e arrivo a Sassari, ha visto la vittoria di Blanka Vas, 21enne ungherese del team SD Worx.

La leader della classifica generale è ancora Annemiek Van Vleuten, l’olandese di 40 anni, campionessa in carica del team Movistar. Attualmente guida la classifica con 3’56” sulla francese Juliette Labous (Dsm) e 4’23” su Gaia Realini (Lidl-Trek). Quest’ultimo ha vestito anche la maglia bianca di miglior giovane del Giro Donne. Domenica è in programma la nona e ultima tappa, che si concluderà ad Olbia. La Van Vleuten è a un passo dal vincere per la quarta volta il Giro femminile.

Il vincitore di tappa Blanka Vas ha detto : “È incredibile, sono così felice, è solo la mia seconda vittoria nel World Tour e non ci posso credere. Questa mattina sapevo che sarebbe stata una tappa per me, ma vincerla è qualcosa di completamente diverso. È stata una bella tappa perché tutto il giorno ho sentito il sostegno della squadra, mi parlavano alla radio e mi dicevano di non mollare, nel finale, nello sprint, erano tutti con me. La gara con il caldo è stata particolarmente difficile, nell’ultima mezz’ora di gara avevo una borraccia vuota, ma la mia compagna di squadra Femke Markus mi ha portato dell’acqua che era praticamente indispensabile, è stato davvero un bel gesto da parte sua. »

Classificazione della tappa:

1. Blanka Vas (Team SD Worx) – 3:00:41

2. Chloe Dygert (Canyon Sram) – stessa ora

3. Liane Lippert (Team Movistar) – stessa ora

Classificazione generale :

1. Annemiek Van Vleuten (Team Movistar) – 21:06:52

2. Juliette Labous (Team DSM) – 3’56” di differenza

3. Gaia Realini (Lidl Trek) – 4’23” di differenza