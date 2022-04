Twitter sta lavorando a pieno regime per migliorare il prossimo pulsante di modifica/il mondo delle informazioni digitali

Twitter ha finalmente introdotto un pulsante mod nella sua interfaccia e a poco a poco aggiorna gli utenti con le sue funzionalità e complessità.

Mi ha davvero colpito quello che stava pensando Twitter, impiegando così tanto tempo per fornire tweet di modifica alla sua interfaccia. Seguo abbastanza bene il percorso delle idee dell’azienda: Twitter non è solo una piattaforma di social media che si rivolge a un gruppo selezionato di individui. È un marchio enorme che presenta regolarmente persone con influenza sociale e politica e persone della tua vita quotidiana che interagiscono tra loro su un fronte unito. Consentire la possibilità di modificare i tweet di una persona significa che le persone possono facilmente annullare i discorsi dannosi nel tentativo di salvare la faccia. Ricordi Roseanne Barr? Sicuramente le sarebbe piaciuto avere un pulsante di modifica dei tweet nelle vicinanze, solo per non essere smascherata come razzista e uscire dal suo stesso spettacolo. Tuttavia, il mio punto è che questo non fa quasi la differenza. Queste persone importanti (leggi: potenziali colpevoli) hanno filmato i loro tweet la seconda volta che hanno sbagliato. Twitter è disponibile in tutto il mondo, c’è sempre qualcuno sveglio che documenta gli errori degli altri. C’è anche il fatto che tali tweet possono essere completamente cancellati. Nessuno ha bisogno di modificare la propria retorica razzista quando può eliminarla completamente dopo una dura chiacchierata con il proprio manager.

Nella timeline apparirà l’icona accanto alla data/ora del Tweet 👀👇🏻 pic.twitter.com/eZvp5YBsbK – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 22 aprile 2022

La possibilità di modificare i tweet è spesso ricercata solo come un modo per correggere errori grammaticali o per aggiungere più chiarezza. Letteralmente nessuno è autorizzato nelle loro opinioni a causa della mancanza di editing. Pertanto, trovo che la mancanza di un pulsante di modifica sia solo restrittiva. Anche una versione di questa funzione è già sulla piattaforma, ma è disponibile solo per i membri di Twitter Blue. Annulla tweet consente agli utenti di annullare istantaneamente un tweet che hanno scritto, al fine di correggere errori o ordinare le informazioni. La modifica funzionerà in modo simile. Gli screenshot del giornalista dei social media Alessandro Paluzzi rivelano che gli utenti potranno modificare solo i propri contenuti Entro mezz’ora (cioè 30 minuti) dalla pubblicazione. Dopodiché, la grande ironia è il cestino di eliminazione o l’eliminazione piccola.

ℹ️ Potrai modificare un Tweet un numero limitato di volte – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 23 aprile 2022

Il monitoraggio degli utenti sarà anche in grado di determinare se un tweet è stato modificato o meno. Una nuova icona a forma di matita verrà individuata accanto alla data del post che di solito accompagna i Tweet sul lato destro. Infine, gli utenti avranno anche un’interfaccia di modifica della cronologia, dove potranno accedere a tutte le correzioni apportate nel tempo.

#Twitter Continua a lavorare per poter modificare i tweet aggiungendo la cronologia delle modifiche 👀 pic.twitter.com/ibImnPKeFn – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 21 aprile 2022

leggi quanto segue: Twitter emette un nuovo divieto sugli annunci che interpretano erroneamente le questioni relative ai cambiamenti climatici