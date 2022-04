Il Pokemon Go Community Day di maggio 2022 oscillerà con Alola Geodude

I fan dei Pokemon rock-and-roll dovrebbero prepararsi per l’imminente Pokemon Go Community Day, dove Alolan Geodude sarà il Pokemon principale a maggio.

I Pokemon elettrici e di tipo roccia saranno in mostra durante le tre ore dell’evento Pokemon Go Community Day di maggio, che si svolgerà sabato 21 maggio dalle 11:00 alle 14:00 ora locale. I giocatori che hanno aggiornato il Geodude di Alola alla sua forma finale, il Golem di Alola, riceveranno il lancio di attacco rapido.

Il Geodude di Alola, elettrico e rock, sarà il prossimo a celebrare il Community Day.

Gli eventi speciali e i vantaggi che saranno disponibili anche durante il Pokemon Go Community Day di maggio sono i seguenti:

ricerca privata I giocatori possono accedere a un set esclusivo di missioni speciali del Community Day chiamato “A Rocky Road” acquistando un biglietto da $ 1 nell’Item Shop. I biglietti per questo evento di ricerca speciale possono ora essere assegnati a un amico.

ricompense dell’evento Tripla la quantità di polvere di stelle guadagnata per aver catturato i Pokémon Raddoppia la quantità di caramelle guadagnate per la cattura di Pokemon La durata dell’unità di tentazione è aumentata a tre ore La durata dell’incenso è aumentata a tre ore Le possibilità di ottenere un Geodude Candy XL sono raddoppiate dando la caccia al Geodude di Alola Un’offerta speciale extra durante l’evento e fino a 2 ore dopo la fine dell’evento Le offerte fatte durante l’evento o fino a due ore dopo costeranno la metà di Stardust Sorprese istantanee e adesivi a tema evento

Premi di gruppo

pacchetto di eventi La Community Day Box sarà disponibile per 975 PokéCoin e includerà 1 Super Incubatrice, 1 Lucky Egg, una Elite Fast TM e uno Star Piece.



Alolan Geodude Pokemon Go Community Day segue la comunità Evento sotto i riflettori, che si è svolto il 23 aprile. Questo è anche il primo giorno della community in assoluto in cui è stato presentato un Pokémon con una singola variante regionale Sandshrew e Sandshrew di Alola La combo del Community Day di marzo è la prima del suo genere a presentare una variante regionale.