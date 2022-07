HomePod e HomePod Mini ottengono il supporto per svedese e norvegese

Apple è stato rilasciato mercoledì Versione software 15.6 per HomePod e HomePod mini. Sebbene non sia menzionato nelle note di rilascio, l’aggiornamento aggiunge il supporto per Siri in svedese e norvegese su HomePod e HomePod mini.



L’aggiunta del supporto svedese e norvegese probabilmente significherà che HomePod mini sarà rilasciato in Svezia e Norvegia nei prossimi mesi. Apple ha rilasciato HomePod mini in Belgio, Paesi Bassi e Svizzera a fine marzo dopo aver implementato il supporto Siri in olandese e in varie lingue utilizzate in Svizzera.

Negli ultimi mesi Apple ha anche testato Siri in danese e finlandese con utenti HomePod mini selezionati, quindi HomePod mini potrebbe eventualmente essere lanciato in Danimarca e Finlandia. Tuttavia, il danese e il finlandese non sono ancora elencati come lingue supportate.

Per cambiare la lingua per HomePod o HomePod mini, apri l’app Home su iPhone, premi a lungo l’etichetta bianca del dispositivo HomePod desiderato, scorri verso il basso e tocca l’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni, tocca Lingua e scegli una lingua da un elenco .

HomePod mini è stato lanciato nel novembre 2020 ed è attualmente venduto negli Stati Uniti, Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, India, Giappone, Spagna, Regno Unito, Messico, Taiwan, Cina, Austria, Irlanda, Nuovo Zelanda, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera. mela HomePod full size fuori produzione Nel marzo 2021.