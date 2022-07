Apple amplia l’elenco dei fornitori prima del lancio di iPhone 14

Apple si prepara ad avviare la produzione di massa della gamma iPhone 14 nelle prossime settimane poiché i nuovi dispositivi dovrebbero essere annunciati ufficialmente questo autunno. Tuttavia, poiché l’azienda sta affrontando problemi di fornitura, Apple sta ora ampliando il suo elenco di fornitori per i prossimi modelli di iPhone 14.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo su TwitterI componenti SG Micro sono stati certificati per la qualità per i modelli iPhone 14 di fascia alta. Di conseguenza, lo specialista cinese di circuiti integrati si unisce all’elenco dei fornitori Apple che forniranno componenti per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Apple utilizzerà i circuiti integrati di gestione dell’alimentazione SG Micro (che gestiscono la batteria e il cambio di livello) negli iPhone di quest’anno. Kuo osserva che questa è la prima volta che SG Micro fornisce componenti per i prodotti di fascia alta di Apple, il che aiuterà l’azienda cinese ad aumentare le sue entrate e avrà anche un impatto positivo sulle spedizioni di iPhone 14.

L’analista afferma anche che l’accordo con SG Micro implica che le capacità tecniche dei suoi chip hanno “raggiunto un livello uno”, necessario per i componenti utilizzati dall’elettronica di fascia alta più costosa. all’inizio di quest’anno, Apple ha anche stretto una partnership con nuovi fornitori di componenti per fotocamere Destinato per iPhone 14 Pro.

Le spedizioni di iPhone 14 potrebbero subire ritardi?

A maggio, a Nikki Asia Il rapporto ha rivelato che la produzione di iPhone 14 è stata ritardata di tre settimane a causa del blocco del COVID-19 in Cina. Questi rapporti sono stati confermati dall’analista Jeff BoIl che ha rivelato che l’iPhone 14 Max (il nuovo modello di fascia media da 6,7 ​​pollici che dovrebbe sostituire l’iPhone mini) è stato il più colpito dai ritardi.

Di recente, Kuo ha anche affermato che Apple dovrà affrontare problemi di approvvigionamento con la produzione in serie dell’iPhone 14. Tuttavia, l’analista ritiene che Questi problemi avranno un “impatto limitato” sulle spedizioni di nuovi telefoni. Questo perché Apple ordina milioni di componenti prima del lancio ufficiale di nuovi prodotti, il che dà all’azienda il tempo di produrre una grande quantità di unità.

Tuttavia, con la costante carenza di chip, la disponibilità di iPhone 14 potrebbe essere molto limitata al lancio. nei giorni scorsi, Le stime di spedizione per il nuovo MacBook Air M2 sono scese a fine agosto Poco dopo che il nuovo laptop è arrivato nei negozi la scorsa settimana. Anche altri prodotti come l’iPad hanno problemi di fornitura.

Si prevede che Apple introdurrà quattro nuovi modelli di iPhone 14 a settembre, anche se importanti aggiornamenti come il nuovo design dello schermo dovrebbero essere esclusivi dei nuovi modelli Pro.

