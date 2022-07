Google Foto semplifica la ricerca degli screenshot con una nuova scorciatoia

Non lo odi semplicemente quando fai uno screenshot sul tuo telefono e poi scompare in una cartella dimenticata da Dio da qualche parte? noi, Il Google Senti il ​​​​tuo dolore, perché l’azienda ha aggiunto una nuova funzionalità che ti consente di accedere rapidamente alla cartella Screenshot in Google Foto.

La nuova scorciatoia è già disponibile per gli utenti dell’app Google Foto su Android e fa quanto segue: Quando tieni premuta a lungo l’icona dell’app nella parte superiore della schermata iniziale o nel cassetto, verrà visualizzato un popup con diverse scorciatoie —uno dei quali è la nuova opzione “Screenshot”.

Facendo clic sul collegamento ti porterà alla cartella screenshot del tuo telefono e ci sono anche alcune modifiche alla cartella. Ora puoi contrassegnare tutte le foto e i video di un giorno specifico con un segno di spunta.

Premi a lungo sull’app Google Foto per accedere al popup