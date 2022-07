iPhone non invia SMS ai dispositivi Android? 6 Metodi di risoluzione dei problemi

Se il tuo iPhone non invia SMS a uno o più telefoni Android, esistono diversi modi per risolvere il problema.

Assicurati che il tuo iPhone sia configurato per inviare SMS e verifica che il tuo numero di telefono Android non sia registrato con Apple come iPhone.

Ecco sei metodi di risoluzione dei problemi se il tuo iPhone non invia messaggi agli utenti Android.

In teoria, dovresti essere in grado di inviare un messaggio di testo da qualsiasi telefono cellulare a qualsiasi altro telefono cellulare. Ma a volte potresti riscontrare alcuni problemi, specialmente quando passi da iOS ad Android. A volte, il tuo iPhone potrebbe non essere in grado di inviare SMS ai telefoni Android. Se riscontri questo problema, ci sono diversi modi per tornare a funzionare.

Configura il tuo iPhone per inviare messaggi SMS

Se invii principalmente iMessage ad altri utenti iPhone, questo è raramente un problema, ma esiste un’impostazione per utilizzare gli SMS quando iMessage non è disponibile. È bello eseguire questo.

iniziare il Impostazioni applicazione e quindi fare clic Messaggi. A metà pagina, corri Invia come SMS facendo scorrere il pulsante verso destra.



È una buona idea abilitare l’opzione Invia come SMS nell’app Impostazioni.

Controlla la modalità aereo

Potresti avere problemi a inviare messaggi di testo al tuo telefono Android a causa di qualcosa che non va con la tua connessione cellulare. Si verificano problemi e spesso spegnere la radio cellulare del tuo iPhone e riaccenderla risolve un problema temporaneo. Scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare Centro di controllo, quindi tocca Modalità aereo. Attendi qualche secondo, quindi toccalo di nuovo per riattivare le reti wireless.

Riavvia iPhone

Un’altra soluzione semplice: riavvia il tuo iPhone. Ciò rimuoverà eventuali problemi temporanei non solo nel software di rete wireless, ma anche nell’app Messaggi e in vari servizi in background. Se hai bisogno di un promemoria, ecco come farlo Riavvia qualsiasi iPhone.

Chiedi al proprietario di Android di annullare la registrazione di iMessage

Questo problema può sorprendere molte persone. Se un utente Android aveva in precedenza un iPhone e ha spostato la scheda SIM su Android senza modificare il numero di telefono, quel numero di telefono potrebbe essere ancora registrato come iPhone nel database di Apple, quindi gli iPhone cercano di inviare iMessage del telefono anziché SMS. Android non può elaborare iMessage, quindi non arriva nulla. La soluzione? Chiedi a un utente Android Annulla la registrazione del suo numero di telefono Dal sistema iMessage di Apple.

Un aggiornamento iOS probabilmente risolverà questo problema, quindi controlla se ci sono aggiornamenti che devono essere installati. inizio Impostazioni su iPhone, quindi tocca generale. Rubinetto aggiornamento del sistema E installa tutti gli aggiornamenti in attesa.

Ripristina le impostazioni di rete

Se hai provato tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi in questo elenco e uno o più utenti Android non ricevono i tuoi messaggi, potresti voler Ripristina le impostazioni di rete del tuo iPhone. È una buona idea salvarlo come ultima risorsa, poiché ciò cancellerà tutte le impostazioni di rete, comprese le password Wi-Fi salvate e i dispositivi Bluetooth accoppiati. Ma se sei pronto a provare questa soluzione, potrebbe riaccendere il telefono.

1. iniziare il Impostazioni app e fare clic generale.

2. Rubinetto Trasferisci o ripristina iPhone.

4. Rubinetto Ripristina.

5. Nel menu a comparsa, tocca Ripristina le impostazioni di rete E conferma che è quello che vuoi fare.