Google semplifica la creazione di annunci video

Google Ads sta lanciando alcune nuove funzionalità, incluso un modo semplice per le aziende di creare annunci video. La coordinatrice di Google Ads Jenny Marvin ha annunciato che la creazione di video è ora disponibile nella raccolta di risorse: Abbiamo semplificato la creazione di annunci video di alta qualità per aziende di tutte le dimensioni. L’intero processo di creazione del video viene ora avviato nella raccolta di risorse di Google Ads. Puoi anche aggiungere rapidamente la voce fuori campo agli annunci video esistenti e nuovi. 1/2… – AdsLiaison (@adsliaison) 20 luglio 2022 Ulteriori funzionalità includono una libreria centrale di risorse creative e un nuovo strumento per aggiungere voci fuori campo agli annunci di YouTube. Generatore di video per annunci Google Le aziende possono creare annunci video in pochi minuti con uno dei nuovi moduli Google. Il generatore di annunci video ha 14 modelli tra cui scegliere, tutti progettati attorno a obiettivi diversi. Sono disponibili modelli per evidenziare prodotti, promuovere eventi di vendita, eseguire download di app e altro ancora. Google afferma in un post sul blog: I modelli sono creati per YouTube, il che significa che hanno un pitch perfetto, posizionamenti del brand e dei prodotti e inviti all’azione straordinari. Sono creati per aiutare il tuo annuncio a distinguersi e generare risultati. Con i modelli che ti guidano, la complessità della creazione di un il video scompare e puoi dedicare più tempo allo sviluppo dei tuoi messaggi, delle informazioni sul pubblico o della strategia della campagna”. Creare un annuncio video è semplice come compilare un modulo con immagini, testo e colori del marchio. Puoi anche aggiungere musica dalla tua raccolta audio di Google o da una voce fuori campo automatizzata. READ ভারত নিয়ে আবেগে ভাসলেন গুগলের সুন্দর পিচাই , Bangla News Aggiungi audio agli annunci video di YouTube Utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale di Google, una nuova funzionalità per gli inserzionisti converte l’input di sintesi vocale dal suono naturale in overlay sugli annunci video di YouTube. Google è orgoglioso del fatto che le voci fuori campo siano “vicine alla qualità umana” e “ottimizzate per la pubblicità”. Puoi accedere a questa funzione nella raccolta di risorse di Google Ads. Come mostrato di seguito, devi inserire il testo e scegliere uno dei sette suoni. Ora ciascuno dei tuoi annunci video può avere una voce fuori campo, inclusi gli annunci che sono già stati caricati. Le voci fuori campo automatiche sono disponibili in inglese, filippino, francese, hindi, indonesiano, coreano, malese, mandarino, spagnolo e svedese. Archiviazione delle risorse di Google Ads Google offre una raccolta di risorse situata in posizione centrale per migliorare il modo in cui organizzi, accedi e crei foto e video. Questa funzione è molto utile per i team di marketing in cui molti membri stanno collaborando alle stesse campagne. In un post sul blog, Google afferma: “Grazie alla raccolta di risorse, foto e video sono disponibili per gli utenti tramite il tuo account Google Ads in una prima esperienza visiva. Tu e i tuoi colleghi potete visualizzare, importare e organizzare le risorse creative delle campagne passate e attuali. Ciò rende la condivisione, la collaborazione e consistenza facile.” Una libreria di risorse posizionata centralmente elimina la necessità di caricare le risorse più di una volta. Puoi accedere alle stesse foto e video in tutte le campagne. READ Come bloccare Internet in un'applicazione in Windows Questa funzione è disponibile in Performance Max, Discovery, App, Campagne locali, Display e alcune estensioni annuncio. Fonti: Guida di Google AdsE il Blog di annunci e commercio di Google. Immagine in primo piano: screenshot da blog.google/products/ads-commerce, luglio 2022.

