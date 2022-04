Google si sveglia! Il motore di ricerca lancia la funzione “lingua globale”.

Google ha lanciato una funzione di “linguaggio inclusivo” progettata per evitare l’uso di parole politicamente scorrette.

Gli utenti che digitano la parola “proprietario” vedranno un avviso che “potrebbe non essere comprensivo di tutti i lettori” con il suggerimento di provare invece “proprietario” o “proprietario”.

La parola “umanità” è un’alternativa proposta a ciò che il gigante di Internet vede come un termine controverso “umanità”.

Secondo un nuovo programma in stile Google Documenti, anche termini specifici per genere come “poliziotti” o “casalinga” dovrebbero essere sostituiti con “ufficiali di polizia” e “casalinga”. Ora viene applicato a ciò che l’azienda chiama utenti di livello aziendale.

Molti sistemi di documenti informatici utilizzano metodi per correggere l’ortografia e la grammatica.

Ma spingere gli utenti verso il linguaggio della veglia è visto dai critici come un passo troppo avanti. I test sul sistema hanno anche rivelato difetti significativi.

Un’intervista trascritta con l’ex leader del Ku Klux Klan David Duke, in cui usa insulti razzisti offensivi e parla di cacciare i neri, non fa avvertimenti.

Ma ha notato che il discorso inaugurale del presidente John F. Kennedy dovrebbe dire “per tutta l’umanità” piuttosto che “per tutta l’umanità”.

Silky Carlo, del gruppo della campagna Big Brother Watch, ha detto a The Telegrafo domenica: “I nuovi avvisi di parole di Google non aiutano, sono molto invadenti.

“Il monitoraggio del parlato è estremamente goffo, spaventoso, errato e spesso rafforza il pregiudizio”.

“È impressionante e aggiunge un’inclinazione politica/culturale sgradita a ciò che avrei preferito essere neutrale rispetto al prodotto”, ha affermato Sam Bowman, della rivista online Works in Progress. [as] utente.’

Un portavoce di Google ha dichiarato: “La nostra tecnologia è in costante miglioramento e non lo stiamo ancora facendo [have] Una soluzione per identificare e mitigare tutte le parole e i pregiudizi indesiderati.