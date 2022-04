Tutti fuori! Imran Khan è stato licenziato dalla carica di Primo Ministro del Pakistan dopo il voto di sfiducia

Imran Khan è stato estromesso dalla carica di Primo Ministro del Pakistan dopo aver perso un voto di sfiducia in Parlamento.

I partiti di opposizione hanno ottenuto 174 voti nella Camera dei rappresentanti di 342 membri per sostenere la proposta, ottenendo la maggioranza dei voti.

Khan, diventato giocatore di cricket, è stato Primo Ministro per soli tre anni e mezzo.

ISLAMABAD – Il primo ministro pakistano Imran Khan è stato estromesso domenica dopo aver perso un voto di fiducia in parlamento, dopo essere stato abbandonato dai partner della coalizione che lo hanno accusato del crollo dell’economia e del mancato rispetto delle sue promesse elettorali.

Il presidente della Camera Ayaz Sadiq ha annunciato il risultato del voto, che è stato il culmine di una sessione di 13 ore che includeva ripetuti ritardi, poco prima dell’01:00 (20:00 GMT di sabato).

Khan, 69 anni, è stato estromesso dopo tre anni e mezzo da capo della nazione armata di armi nucleari di 220 milioni di persone, dove l’esercito ha governato per quasi la metà dei suoi 75 anni di storia.

Il primo ministro pakistano Imran Khan è stato estromesso dopo un voto di sfiducia in Parlamento. Getty Images Foto: Carl Kurt, Getty Images

Il Parlamento dovrebbe riunirsi lunedì per eleggere un nuovo Primo Ministro.

Il voto di domenica è arrivato dopo molteplici sessioni di aggiornamento in aula, spinte da lunghi discorsi di membri del partito di Khan, che hanno affermato che c’era un complotto statunitense per cacciare la star del cricket diventata politica.

Sadiq ha affermato che i partiti di opposizione sono riusciti a ottenere 174 voti nella Camera dei rappresentanti di 342 membri per sostenere la mozione di sfiducia, rendendola un voto di maggioranza.

“Di conseguenza, la mozione è stata approvata contro il primo ministro Imran Khan”, ha detto ai tavoli in sala. Khan, che non ha partecipato alla votazione, non ha avuto commenti immediati.

nuova alba

Al voto erano presenti alcuni legislatori del partito al governo di Khan – Tehreek-e Insaf, o Movimento pakistano per la giustizia.

Due fonti, che hanno parlato in condizione di anonimato, hanno affermato che la Camera dei rappresentanti ha votato dopo che il potente capo dell’esercito del paese, il generale Qamar Javed Bajwa, si è incontrato con Khan, mentre le critiche aumentavano per il ritardo nel processo parlamentare.

Shahbaz Sharif, il capofila per il prossimo primo ministro del Pakistan, ha affermato che la cacciata di Khan è stata un’opportunità per un nuovo inizio.

“Una nuova alba è iniziata”, ha detto Sharif, 70 anni in parlamento. “Questa alleanza ricostruirà il Pakistan”.

Sharif, il fratello minore del tre volte Primo Ministro Nawaz Sharif, ha una buona reputazione come efficiente funzionario amministrativo.

Le elezioni parlamentari non sono previste fino all’agosto 2023. Tuttavia, l’opposizione ha affermato di volere elezioni anticipate, ma solo dopo aver consegnato una sconfitta politica a Khan e approvato una legislazione, afferma che è necessario garantire che le imminenti elezioni siano libere ed eque.

La cacciata di Khan amplia il record non invidiabile di instabilità politica del Pakistan: nessun primo ministro ha completato il suo intero mandato dall’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947, sebbene Khan sia il primo a essere rimosso con un voto di sfiducia.

È salito al potere nel 2018 con il sostegno dei militari, ma di recente ha perso la maggioranza parlamentare quando gli alleati si sono ritirati dal governo di coalizione di Khan. Gli analisti hanno affermato che c’erano anche indicazioni che avesse perso il sostegno dei militari.

Forze militari tese su Khan

Khan e la sua agenda conservatrice sono stati visti favorevolmente dai militari quando ha vinto le elezioni, ma quel sostegno è svanito dopo una lite sulla nomina del prossimo capo dell’intelligence del paese e sui problemi economici.

Il leader dell’opposizione ed ex primo ministro Shahid Khaqan Abbasi ha detto in precedenza a Reuters:

Loro (l’esercito) non vogliono essere visti come sostenitori e accusati dei suoi fallimenti.

“Hanno ritirato il loro sostegno”.

I partiti di opposizione affermano che non è riuscito a rilanciare l’economia colpita dal virus Covid-19 o a mantenere le sue promesse di rendere il Pakistan un paese prospero e libero dalla corruzione rispettato sulla scena mondiale.

È una vergognosa fine del mandato di Khan, ha affermato Rima Omar, consulente legale per l’Asia meridionale presso la Commissione internazionale dei giuristi.

3,5 anni sono caratterizzati da inefficienza; severa censura, aggressione a giudici indipendenti; persecuzione politica; Polarizzazione e divisione amara. Infine, la sfacciata sovversione della Costituzione.

Gli alleati di Khan si sono opposti alla mozione di sfiducia la scorsa settimana e hanno sciolto la camera bassa del parlamento, spingendo la Corte Suprema del Paese a intervenire e far passare il voto.

Khan in precedenza ha accusato gli Stati Uniti di sostenere le mosse per estrometterlo perché ha visitato Mosca per colloqui con il presidente Vladimir Putin dopo che la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio. Washington ha respinto l’accusa.

Il deputato del partito di Khan, Muhammad Ali Khan, ha affermato che il primo ministro ha combattuto fino alla fine e che tornerà a guidare il parlamento in futuro.

Il primo ministro Khan è stato ostile agli Stati Uniti per tutto il suo mandato, accogliendo con favore l’acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani lo scorso anno e esortando la comunità internazionale a lavorare con loro.

