Kyodo News Brief: 12 aprile 2022

La foto scattata il 10 aprile 2022 mostra una veduta di Kiev dall'alto dopo che le forze russe hanno completato il ritiro dalle vicinanze della capitale ucraina.

Biden fa la sua prima visita in Giappone come presidente a fine maggio per un “Quad”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lunedì che intende visitare il Giappone a fine maggio per un vertice “quartetto” che includerà anche i leader di Australia e India, un incontro che probabilmente mostrerà legami sempre più approfonditi tra le quattro principali nazioni della regione indo-pacifica . Democrazie che affrontano la crescente affermazione della Cina nella regione.

Parlando a un incontro virtuale con il primo ministro indiano Narendra Modi, Biden ha detto che non vedeva l’ora di vederlo in Giappone “intorno al 24 maggio”. Questa dovrebbe essere la prima visita del presidente in Asia e Giappone da quando è entrato in carica nel gennaio 2021.

Il Giappone accetta di congelare i beni delle figlie di Putin, 396 altri russi

Martedì il governo giapponese ha approvato ulteriori sanzioni contro la Russia e il congelamento dei beni di 398 persone russe, comprese le due figlie del presidente Vladimir Putin e la moglie del ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

Nuove sanzioni in linea con le misure punitive adottate dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea includono il congelamento dei beni di altre 28 organizzazioni russe come quelle legate ad azioni militari e altri due istituti di credito Sberbank e Alphabank. La procedura per le banche sarà attuata il 12 maggio.

I prezzi all’ingrosso in Giappone sono aumentati del 7,3% nell’anno fiscale 2021, il ritmo più veloce di sempre

TOKYO – I prezzi all’ingrosso in Giappone sono aumentati del 7,3% nell’anno fino a marzo 2022 rispetto all’anno precedente, il ritmo più veloce mai registrato, trainati dall’aumento dei prezzi del greggio e delle materie prime durante la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 e dall’invasione russa dell’Ucraina, il I dati della Banca del Giappone sono stati mostrati lunedì e martedì.

Amplificato da uno yen debole, il record da quando sono diventati disponibili dati comparabili nel 1981 ha seguito un calo dell’1,4% nell’anno fiscale 2020. Ha evidenziato il forte impatto delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sul Giappone, uno dei principali importatori di energia.

Honda spenderà 60 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo in un decennio per guidare il business delle auto elettriche

Honda Motor Co. ha dichiarato martedì che spenderà circa 8 trilioni di yen (63 miliardi di dollari) nei prossimi 10 anni in ricerca e sviluppo mentre cerca di integrare tecnologie rispettose dell’ambiente.

Honda ha anche affermato che mira a lanciare 30 modelli di veicoli elettrici a livello globale entro il 2030. La casa automobilistica giapponese ha affermato che cercherà di raggiungere la produzione di oltre 2 milioni di unità di veicoli elettrici entro lo stesso anno.

Il primo ministro giapponese intende visitare il sud-est asiatico tra le preoccupazioni per Russia e Cina

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha in programma di visitare il sud-est asiatico durante la vacanza della Golden Week che inizia a fine aprile, hanno affermato fonti diplomatiche martedì, cercando di rafforzare la cooperazione tra l’invasione russa dell’Ucraina e la crescente assertività della Cina nella regione.

Kishida ha in programma di recarsi in Thailandia all’inizio di maggio durante il suo viaggio che includerà Indonesia e Vietnam, considerando anche l’idea di visitare l’Europa durante il periodo delle vacanze.

Il trasferimento dell’ex imperatore, l’imperatrice da una residenza temporanea a Tokyo

L’ex imperatore del Giappone Akihito e sua moglie, l’ex imperatrice Michiko, hanno lasciato la loro casa temporanea a Tokyo martedì, mentre si preparano a completare uno scambio di residenza con l’attuale imperatore e la sua famiglia.

L’ex imperatore, che ha abdicato nell’aprile 2019, e sua moglie vivono nella Residenza Imperiale di Takanawa da marzo 2020. Si trasferiranno nella Residenza Imperiale ad Akasaka il 26 aprile.

La demolizione inizia sulla famosa Nakagin Capsule Tower

Martedì sono iniziati i lavori di demolizione della Nakagin Capsule Tower dell’architetto Kisho Kurokawa a Tokyo, un condominio sperimentale che è stato danneggiato dal suo completamento 50 anni fa.

L’iconica struttura nel distretto di Ginza della capitale simboleggia il concetto di “metabolismo” promosso da Kurokawa e altri architetti che sostenevano che la città fosse un essere vivente. Inizialmente era prevista la sostituzione delle 140 unità a capsula della torre ogni 25 anni, ma questa idea non si è concretizzata.

Biden ha detto a Modi, aggiungendo che le importazioni di petrolio dalla Russia non sono nell’interesse dell’India

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto lunedì al primo ministro indiano Narendra Modi che si oppone all’aumento delle importazioni di petrolio del paese dalla Russia, nell’ultimo sforzo degli Stati Uniti per incoraggiare Nuova Delhi a prendere una posizione più dura contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

L’India, che storicamente ha avuto stretti rapporti con la Russia, è stata riluttante a condannare apertamente la Russia per l’invasione. La sua posizione neutrale sulla questione si è distinto tra le altre tre democrazie indo-pacifiche del Quartetto – Stati Uniti, Giappone e Australia – che hanno tutte imposto sanzioni economiche alla Russia.