Sentimenti contrastanti alle celebrazioni di Uhuru a Bulawayo

Di Sila Nacala

I residenti di Bulawayo e i gruppi per i diritti umani hanno espresso sentimenti contrastanti sulla mossa del governo di celebrare il Giorno dell’Indipendenza di Bulawayo, dicendo che non farà alcuna differenza per l’emarginazione e il sottosviluppo nella regione di Matabileland.

Le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza si tengono spesso nella capitale, Harare, mentre le province hanno le proprie celebrazioni locali.

Quest’anno, il governo ha annunciato che le celebrazioni nazionali si svolgeranno lunedì a Barbour Fields a Bulawayo, per la prima volta in 42 anni.

Tuttavia, gli operatori economici e gli albergatori sono entusiasti delle possibilità di fare soldi grazie all’afflusso di alti funzionari governativi in ​​città.

L’attivista per i diritti umani Effi Ncube ha affermato che le celebrazioni sono state “finzione”.

Invece, commemoreranno 42 anni di emarginazione e ricorderanno i massacrati nel genocidio di Gokurahonde. Ncube ha affermato che la cosiddetta indipendenza ha portato su di loro povertà, fame, disoccupazione e altri tipi di ingiustizia di gran lunga peggiori di quelli vissuti durante l’era coloniale.

Il segretario amministrativo della Bulawayo Progressive Residents Association, Thimbilani Dube, ha dichiarato: “Sebbene lo sviluppo sia benvenuto per le imprese, tali eventi vedono la fornitura di servizi cosmetici come l’abbellimento delle strade ad uso del Capo dello Stato. Ovviamente, Barbour Fields subirà un restyling in quanto sarà la sede”.

Il segretario generale Abhicho Lika Zulu, Mbusu Fuzwayo, ha affermato che le celebrazioni non hanno fatto differenza perché la gente di Bulawayo non ha mai goduto dei frutti dell’indipendenza.

Non affronterà l’emarginazione del Matabeleland. I quadri di Zipra vogliono ancora la loro proprietà. Non è stato fatto nulla per affrontare la questione di Gukurahundi, quindi possono tenere cerimonie dove vogliono, ma sarebbe comunque uno spreco di risorse. “L’indipendenza senza libertà non ha senso”, ha detto.

Invece, ha detto, la maggior parte dei cittadini del paese arriva per partire per pascoli più verdi.

L’attivista per i diritti umani Bobby Abigail Mubambi ha elogiato la mossa, dicendo che le celebrazioni per l’indipendenza dovrebbero ruotare.

“L’evento non dovrebbe riguardare solo la raccolta e il mangiare, dovrebbe essere un riflesso di ciò che la nazione ha ottenuto dal 1980”, ha affermato.

Dumisani Nkomo, CEO di Habakkuk Trust, ha affermato che il gesto è stato uno sviluppo positivo dato che la lotta per la liberazione era iniziata a Bulawayo.

“La cosa triste è che la città è ancora emarginata. Bulawayo era in realtà più sviluppata prima dell’indipendenza in termini di industrializzazione. Ora è una città fantasma”, ha detto Nkomo.

Nkosathi Ncube, un esperto di educazione con sede in Sud Africa, ha affermato che Zanu-BF stava solo cercando di guadagnare terreno politico nel Matabeleland.

Tuttavia, il governo ha bisogno di sviluppare l’area. La popolazione del Matabeleland non è ancora indipendente perché all’indomani dell’indipendenza nella zona sono state uccise persone. Le lingue della regione sono emarginate e quindi non siamo indipendenti. “In realtà è peggio di quanto non fosse sotto il regime di Smith”, ha detto Ncube.