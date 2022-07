L’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) apprezza i passi dell’Etiopia verso l’accesso umanitario e la pace

Addis Abeba, 6 luglio 2022 (WALTA) – La 39a sessione dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’IGAD, riunitasi a Nairobi, ha adottato una dichiarazione su diverse questioni.

Nella sua dichiarazione, l’Assemblea ha espresso il proprio apprezzamento per i passi positivi intrapresi dal governo etiope per l’accesso umanitario e una soluzione pacifica al conflitto che interessa la parte settentrionale del Paese.

L’Autorità intergovernativa per lo sviluppo ha elogiato i progressi compiuti finora in Sud Sudan nell’attuazione dell’accordo di pace del 2018 e ha invitato il governo di unità nazionale di transizione e le parti a elaborare una tabella di marcia con parametri di riferimento chiari e calendari realistici per completare i restanti compiti, compresa la condotta. L’elezione.

L’Assemblea ha preso atto con preoccupazione della situazione umanitaria e sanitaria nella regione e ha invitato i partner internazionali ad accelerare l’espansione dell’assistenza umanitaria.

Il Codice ha anche riconosciuto le crescenti convenzioni sulla variabilità climatica e sui cambiamenti nella regione dell’IGAD in materia di sicurezza, benessere e sviluppo sociale ed economico.

Ha espresso il suo apprezzamento per il continuo ruolo complementare dell’Unione africana e il suo sostegno agli sforzi dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo nel campo della transizione politica e della lotta all’estremismo violento.

L’IGAD ha anche espresso il suo allarme per la grave situazione di siccità nella regione, che dovrebbe essere la peggiore degli ultimi 40 anni, pienamente consapevole della necessità di gestirla tempestivamente ed efficacemente, e ha deciso che gli Stati membri dovrebbero lavorare in modo più cooperativo e stretto per rispondere alla situazione attuale e continuare a trovare soluzioni durature Alla sfida cronica della siccità e dell’insicurezza alimentare che continua ad affliggere la regione