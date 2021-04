Tropea, il borgo più bello d’Italia

Invito a recarsi a Tropea, borgo calabrese ricco di storia, che nel 2021 si distingue come il più bel Borgo dei Borghi d’Italia, su 260 borghi in corsa.

Arroccata in cima a un’imponente scogliera affacciata sul Mar Tirreno nel sud Italia, Tropea ha vinto domenica l’ottava edizione del concorso Borgo dei Borghi 2021, che ogni anno elegge il Borgo più bello d’Italia. Un’occasione per scoprire nuove mete italiane a volte poco conosciute.

La città della Calabria, famosa per le sue incredibili cipolle rosse, fa parte di un tratto di costa chiamato Costa degli Dei, la Costa degli Dei, conosciuta anche come Costa Bella. Come suggerisce il nome, offre panorami mozzafiato la cui attrattiva è esaltata dalla vicinanza delle Isole Eolie. Il suo centro storico

Oltre alle sue spiagge, Tropea è nota anche per il suo centro storico affacciato sul mare e per la sua cattedrale risalente al XII secolo, ma più volte rimaneggiata dopo essere stata danneggiata dai terremoti. Costruito su un vecchio cimitero bizantino, ospita in particolare sarcofagi in marmo.

I 20 borghi più belli d’Italia in corsa

Tropea si è distinta tra 260 borghi in gara e 20 finalisti, uno per ogni regione della penisola. Il concorso Rai3 ha rivelato quest’anno Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Finale ( Savona), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini) o Pico (Frosinone).

Luoghi che non appena sarà nuovamente possibile attireranno turisti appassionati di arte, gastronomia e cultura.