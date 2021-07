Italia: previsioni, canale tv, line-up…

BELGIO – ITALIA. Lo shock di questi quarti di finale di calcio di Euro 2021 vede i Red Devils contro Squadra Azzura, questo venerdì 2 luglio. Streaming TV… Su quale canale ea che ora guardare la partita? Il punto, inoltre, sulle quote e sulla probabile composizione di ogni formazione.

Sommario

Il secondo quarto di finale di Euro 2021 di calcio vede due squadre che hanno fatto una buona impressione, vincendo ciascuna le tre partite del girone. Negli ottavi, invece, l’Italia ha faticato a superare faticosamente l’Austria nei tempi supplementari (2-1), mentre il Belgio ha vinto con scarso margine contro il Portogallo (1-0). Semifinalisti dell’ultimo Mondiale i belgi, che hanno riscontrato qualche problema di forza lavoro (vedi sotto), non sono partiti con il vantaggio dei pronostici prima dell’incontro. Le probabilità di vittoria dei Red Devils si stabiliscono così intorno ai 3,50 euro (per 1 euro di puntata), mentre quella del successo italiano è inferiore ai 2,50 euro. L’ultimo faccia a faccia tra le due selezioni, nel 2016, già in occasione di un Campionato Europeo (partita a gironi), aveva sorriso anche a Squadra Azzura (2-0)… Puntate!

Incontra a 21:00, questo venerdì 2 luglio 2021, per il calcio d’inizio di questo Belgio – Italia, che si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco (Germania). La gara sarà arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic (41), che ha già arbitrato in due incontri di questo campionato europeo.

Dal lato belga, Roberto Martinez dovrà indubbiamente compensare le assenze di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, infortunati e molto incerti per questo quarto di finale. Yannick Ferreira Carrasco e Dries Mertens potrebbero essere stabiliti. La probabile composizione del Belgio : Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard -Mertens, Lukaku, Carrasco. Dal lato transalpino, Roberto Mancini ha una rosa completa e dovrebbe articolare ancora una volta la sua formazione iniziale nel 4-3-3. La probabile composizione dell’Italia : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Palazzo, Distintivo.

Questo è M6 che garantirà la trasmissione televisiva in chiaro di questo quarto di finale tra belgi e italiani, con i commenti di Xavier Domergue e Robert Pirès. Seguirà l’incontro anche sul canale beIN Sport 1.

Venerdì sera sarà disponibile anche la trasmissione in streaming di questo quarto di finale di Euro 2021 tra Belgio e Italia: appuntamento sul sito 6play (accesso gratuito) o sulla piattaforma beIN Connect (accesso a pagamento).

Bollettino







Vi ricordiamo inoltre che vi proporremo di vivere in diretta la partita commentata venerdì sera, in questa pagina, con l’evoluzione del punteggio e il riassunto degli highlights in diretta, quindi le prime reazioni degli attori di questa partita di Euro 2021 di calcio.