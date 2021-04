Maglie Euro 2020 Gruppo A

Rinviata di un anno a causa della pandemia di coronavirus, Euro 2020 si svolgerà dall’11 giugno all’11 luglio. L’opportunità per noi di presentare le maglie delle 24 squadre coinvolte. Si parte dalle maglie delle nazioni del girone A, composto da Italia, Galles, Svizzera e Turchia.

Maglie dell’Italia

L’Italia è la favorita in questo girone A e i compagni di squadra di Marco Verratti vorranno aggiungere un secondo titolo di Campionato Europeo alla lista della loro nazione, dopo l’edizione vittoriosa del 1968. La Nazionale è una delle quattro selezioni di questo torneo. Campionato europeo vestito da Puma .

Casa







Fedele al tradizionale colore blu, Puma ha realizzato una maglia da casa con un tocco di storia. Questa tunica presenta un design grafico che modernizza i motivi rinascimentali che rappresentano “la bellezza universale nata in Italia, una bellezza che ha lasciato un segno indelebile nell’estetica, negli stili di vita, ovunque sul pianeta, con creatività imprevedibile”, spiega David Bremond, Product Director di Leaping Categoria sport di squadra del marchio Lion. Il colletto blu navy e il logo Puma dorato incarnano la classe della Squadra Azzurra.

Al di fuori







La maglia away utilizza gli stessi codici in termini di grafica, ma questa volta la maglia è bianca e non presenta il colletto a polo. I motivi architettonici rinascimentali differiscono da quelli presenti sulla maglia principale.

Terzo







Questa maglia verde, “Maglia Verde”, riportò gli italiani nel 1954. Durante un’amichevole contro l’Argentina, la Squadra Azzurra indossava una maglia verde unica, che ebbe successo perché vinceva per 2-0. Modernizzata, la tunica indossa un mix di verde scuro e blu navy con motivi rinascimentali ancora una volta.

Maglie del Galles

I gallesi si lanciano nella feroce lotta per il secondo o terzo posto nel girone, al fianco di svizzeri e turchi, per sperare in un biglietto per la fase a eliminazione diretta. I giocatori allenati dalla leggenda Ryan Giggs potranno continuare il loro viaggio a Euro 2016 dove sono saliti in semifinale, con lo stesso status di outsider. Gli abiti gallesi sono stati progettati da adidas.

Casa







Come ci si aspetterebbe da adidas, il rosso adorna la maglia principale dei Draghi con sfumature di giallo. Un cenno allo stendardo dell’ultimo gallese di nome Principe di Galles all’inizio del XV secolo, Owain Glyndŵr. Sulle maniche, il bianco e l’arancione danno l’impressione di una fascia da capitano, che potrebbe essere attribuita al centrocampista della Juventus Aaron Ramsey.

Al di fuori







Per la maglia da trasferta fuori i giallorossi. Dobbiamo tornare al 2010 per trovare l’ultimo utilizzo di questo mix originale. Possiamo indovinare un design in stile cartografico, che potrebbe rappresentare i territori gallesi poiché il kit è completato con pantaloncini verdi e calzini gialli.

Maglie della Svizzera

Sponsorizzata da Puma dal 1998, la Svizzera intende fare bene in questa competizione. L’Euro è l’occasione perfetta per combinare i suoi giovani talenti con i suoi dirigenti esperti per la 16a nazione nella classifica FIFA.

Casa

La maglia elvetica è sobria e classica. Un design pulito con strisce orizzontali nere su sfondo rosso. Sul colletto e sulle spalle fa la sua comparsa il colore bordeaux.

Al di fuori







La maglia da trasferta unisce originalità e identità del paese. La tunica bianca si ispira alle catene montuose della Svizzera e alle quattro lingue ufficiali, francese, tedesco, italiano e retoromano. Si intersecano così quattro triangoli rosa, verdi, viola e bordeaux, formati da piccole croci svizzere. Bordeaux lato sinistro Loris Benito apprezzerà la ripresa del colore bordeaux sulla parte superiore del colletto.

Maglie della Turchia

Con lo status di outsider, la Turchia potrebbe creare una sorpresa in questa competizione. Oscillando tra spettacolo e incostanza, questa squadra avrà voglia di imitare gli ex alunni del 2008, semifinalisti della competizione continentale europea. Le maglie dei partner di Burak Yilmaz sono state disegnate da Nike e presentano la scritta “Türkiyem” all’interno del colletto. Questa espressione si traduce letteralmente in “La mia Turchia” e richiama il forte senso di orgoglio del popolo turco.

Casa







La maglia casalinga utilizza i colori della bandiera del paese, rosso e bianco. In una striscia orizzontale rossa al centro della tunica, l’emblema nazionale della mezzaluna e la stella sono evidenziati in bianco. Il rosso è presente anche sul colletto, sull’estremità delle maniche e sul logo Nike.

Al di fuori







Per la maglia da trasferta, il design generale rimane lo stesso. Tuttavia, un rosso scuro sostituisce il bianco e un rosso più chiaro dipinge gli stessi contorni del rosso utilizzato sulla maglia di casa.

Le ostilità inizieranno l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma dove gli italiani ospiteranno i turchi mentre i gallesi sfideranno gli svizzeri il giorno successivo allo Stadio Olimpico di Baku. Potete trovare le maglie delle squadre qualificate per Euro 2020 su Foot.fr !