far brillare l’Italia nel WPT femminile

Valentina Tommasi ed Emily Stellato iniziare la loro stagione WPT questo lunedì a Madrid contro una coppia spagnola giovane e inesperta.

Di fronte a gemelli di 17 anni

È questo lunedì che la coppia Tommasi-Stellato inizia il torneo a Madrid. Per iniziare questa stagione con il World Padel Tour, il 123 e il 130 ° rispettivamente nel mondo affronteranno Eunice e Priscila Rodríguez García, due gemelli di appena 17 anni di cui ti abbiamo già parlato!

Eunice e Priscila Rodríguez García

Nelle colonne del Corriere dello Sport, gli italiani hanno condiviso il loro obiettivi nel 2021. “Siamo molto felici di tornare sul circuito internazionale”, disse Tommasi. “L’anno scorso abbiamo fatto alcuni tornei WPT ma con partner diversi. È bello giocare in Italia ma è molto stimolante confrontarsi con gli spagnoli ”. La prima trappola è una coppia molto giovane che si è aggiudicata il posto grazie a una wild card: “Questi sono due giocatori che non conosciamo” ammette Stellato. “Tuttavia, giocheremo al nostro gioco dando il meglio di noi stessi”.

Top 100 obiettivo

La stagione 2021 dovrebbe essere una stagione di ambizioni per Tommasi e Stellato. “Con Emily, abbiamo pensato di fare più tornei internazionali perché è arrivato il momento di affrontare coppie più forti ed esperte”. Pertanto, il loro obiettivo è quello di far parte sempre di Top 3 transalpini e D ‘entra nella Top 100 mondiale. “Sicuramente giocheremo tornei nazionali e alcuni Open. A livello internazionale, siamo fortunati che diverse fasi dei tornei Cupra Fip della Federazione Internazionale di Padel si svolgano in Italia. Ovviamente giocheremo anche altre tappe del circuito WPT ”.

Dopo il torneo di Madrid, la coppia ha un appuntamento con il Padel Team Circolo Canottieri Aniene che consente loro di continuare i loro progressi con giocatori di livello mondiale. Grazie al loro allenamento, Tommasi e Stellato sperano di scalare la gerarchia ed emulare la coppia italiana al vertice del WPT: Chiara Pappacena e Giulia Sussarello. Contiamo su di loro per far risplendere i colori del Bel Paese il cui numero di club e praticanti continua ad aumentare.

Sono un giornalista sportivo che vive a Barcellona e ovviamente un appassionato di paddle. READ Ganna si ferma, è positivo per il Covid-19: nessun europeo in pista RMC Sports, L’Equipe Magazine, Sport24, Infosport +, BeIN sports e ora la ciliegina sulla torta: Padel Magazine! 😉

Sullo stesso argomento