La Giornata Internazionale della Cucina Italiana a Parigi

Di My B. Foto di Laurent P. Inserito il 10 gennaio 2022 alle 15:26

La Giornata Internazionale della Cucina Italiana ci aspetta questo lunedì, 17 gennaio 2022. In occasione di questa giornata che mette in risalto la cucina italiana fuori dall’Italia, facciamo un tour delle migliori pizze, pasta fresca e altri buoni e nuovi ristoranti italiani che deliziano il capitale.

Il Giornata Internazionale della Cucina Italiana ritorna come ogni anno questo 17 gennaio. Questa Giornata Internazionale, creata dagli “Itchef”, chef specializzati nella gastronomia italiana ma che lavorano fuori dall’Italia, si propone di promuovere vero e autentico cibo italiano.

Perché la scelta di 17 gennaio ? Semplicemente perché lo è Italia del primo giorno di carnevale la festa cattolica di Sant’Antonio Abate, il Santo Patrono degli animali, ma anche quello di macellai e tu salame. In questa data gli italiani la festeggiano facendo del bene piatti tradizionali dal paese.

Insomma, questa è una storia che per noi è una grande opportunità e un perfetto pretesto per banchettare cibo italiano. A noi pizze, pasta ma anche Cotolette alla milanese, carpacci e altre specialità italiane che tanto amiamo. E a Parigi, una cosa è chiara, stiamo bene perché nientemeno che 6 ristoranti italiani sono tra i 50 migliori al mondo secondo la guida 50 Italia.

Vi invitiamo a fare un tour dei ristoranti italiani a Parigi per festeggiare in questa occasione:

Nuovi ristoranti italiani a Parigi, consigli

Cerchi un buon ristorante italiano, una trattoria dove gustare pasta, pizze e altre specialità d’oltralpe? E se innovi i soliti spot? La redazione ti svela i suoi ultimi tesori e ti propone una selezione di nuovi ristoranti italiani – o almeno aperti di recente o in arrivo – nella capitale! [Lire la suite]

Dove mangiare una buona pizza a Parigi?

Nella categoria dei piatti popolari, chiedo la pizza, un piatto iconico che compare tra i primi 20 piatti preferiti dei francesi! Scopri velocemente le migliori pizze a Parigi, solo per divertirti senza indugio! [Lire la suite]

Dove mangiare la migliore pasta fresca a Parigi

Vuoi mangiare della buona pasta fresca? Che tu sia italiano o meno, ti invitiamo a scoprire i migliori posti per la pasta fresca a Parigi per deliziarti. Tutto l’anno una buona pasta fresca è sempre una buona idea. [Lire la suite]

I migliori ristoranti italiani nel mondo, 6 dei migliori a Parigi

La famosa guida 50 Italy, che svela i migliori ristoranti italiani nel mondo fuori dall’Italia, svela la sua classifica 2022. E siamo fortunati, Parigi ha ben 6 indirizzi. [Lire la suite]

Buono ristorante italia Dove buone pizze a tutti !