Trevor Clevnut avverte che “tutti vogliono battere i campioni olimpici”

Non li fermiamo più. A poco più di un mese dalla vittoria olimpica di Tokyo, i compagni di squadra di Trevor Clevennot hanno cominciato ad apparire lunedì negli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Repubblica Ceca, in casa a Ostrava. L’attaccante 27enne e la squadra di Yafbu hanno collezionato cinque vittorie in cinque partite del girone. Stanno cavalcando un’onda che potrebbe finalmente consentire alla pallavolo francese di emergere dall’ignoto relativo in cui è sempre stata debole.

Clevenot fa notizia di uno sport che ha cambiato dimensione grazie a una superba vittoria finale contro i russi (3-2), davanti a 6,7 ​​milioni di telespettatori.

Per collegare le Olimpiadi e l’Euro il più rapidamente possibile, lo puoi vedere solo nella pallavolo, giusto?

Penso…ma la situazione è un po’ particolare perché le Olimpiadi sono state rimandate di un anno a causa del Covid. Normalmente, quest’anno avrebbero dovuto esserci solo gli Europei e l’ex World League, che è stata ribattezzata VNL (League of Nations). È eccezionale, ma è vero che continua.

È difficile tornarci dopo l’incoronazione olimpica?

Sì certo, soprattutto perché eravamo alla fine delle Olimpiadi. Abbiamo realizzato qualcosa di eccezionale. Tornare al lavoro è sempre complicato. Ma nel complesso siamo tornati sulla strada giusta.

Hai avuto tempo per tagliare tra le due gare?

Sì, sono tornato con la mia famiglia. Abbiamo ancora tre mesi di bolla sanitaria per prepararci alle partite e non pensare alla pallavolo da dieci giorni è stato bello.

Ritieni che l’aspetto degli avversari sia cambiato?

Sì, tutti vogliono battere i campioni olimpici in carica! Dobbiamo restare nel nostro ornamento esterno: ci sono paesi più armati di noi per questo euro, come la Polonia che partecipa all’organizzazione, i russi sono ancora presenti, i serbi e gli sloveni, due grandi squadre europee che hanno fatto Non partecipo alle Olimpiadi e ho avuto il tempo di prepararmi. Sono più preparati sia fisicamente che psicologicamente. Manteniamo la calma e cercheremo di fare qualcosa di buono, ma dobbiamo essere onesti.

A proposito di chiarezza, sei caduto dalla tua nuvola olimpica?

Di tanto in tanto ci scambiamo delle piccole vanghe, ne riparliamo. Ma stiamo cercando di rimanere concentrati su questo Euro per finire in bellezza. Dobbiamo cambiare, è un altro torneo, un’altra competizione, un’altra formula, un’altra squadra. Abbiamo avuto l’opportunità di provare qualcosa di folle con le Olimpiadi. Ma qui la testa è al 100% nella zona euro.

Hai visto questa famosa finale contro i russi?

No. Non ho ancora visto una partita di gioco. Volevo godermi il momento presente con la mia famiglia e gli amici intimi, e non indulgere in qualcosa del passato. Più tardi lo guarderò, sarebbe un buon modo per rendermi un po’ felice.

Sei riuscito a goderti queste Olimpiadi, anche a porte chiuse?

Lei era speciale. Non ci rendevamo conto dell’impatto che si era verificato in Francia. L’abbiamo visto quando siamo arrivati ​​a Parigi, e ci ha reso davvero felici. È un peccato non poter condividere con i fan in quel momento, poter uscire con loro.

Quando vediamo le foto del giorno dopo il titolo ci diciamo che stai ancora festeggiando quella medaglia d’oro, giusto?

(sorride) Assolutamente! Siamo stati rinchiusi per tre mesi e siamo riusciti ad andare avanti. Il corpo e la mente hanno bisogno di un taglio. Ne abbiamo approfittato.

La squadra non è cambiata molto da Tokyo, ma hai un nuovo allenatore. come è lui ?

Laurent (Tili, in carica dal 2012) è rimasto a lungo alla guida della squadra francese. Il nostro allenatore brasiliano (Bernardinho) ci porta un nuovo discorso, un nuovo modo di vedere e giocare la pallavolo. Anche questo ci ha motivato su questo EUR. Abbiamo subito nuova pressione, nuovo personale, è molto buono.

Trevor Clevignot in attacco durante la finale delle Olimpiadi. – Vladimir Besnia / Sputnik / Siba

Vista la concorrenza, mantenere il titolo in tre anni a Parigi sarebbe troppo complicato, secondo te?

Certamente. Confermare qualcosa di eccezionale è ancora più difficile. Ci aspetteremo di più. C’erano solo due squadre nella storia della pallavolo alle Olimpiadi che sono riuscite a vincere due volte di fila (l’Unione Sovietica nel 1964 e nel 1968 e gli Stati Uniti nel 1984 e nel 1988). Se possiamo farlo, sarà più che eccezionale. L’obiettivo è Parigi 2024 ma la strada è molto complicata come sappiamo.

La pallavolo è stata finora il nesso povero dei grandi sport di squadra in Francia. Questa medaglia d’oro può fare la differenza?

Lo speriamo. C’erano grandi fan. Speriamo che questo incoraggi i giovani a praticare la pallavolo e incoraggi le persone ad andare a vedere partite di qualità professionale in Francia. Giocare e guardare è ancora un grande sport.

Sei stato riconosciuto per strada quando sei tornato in Francia?

Sì, un po’ di ritorno dal Giappone. C’erano persone che guardavano la TV e questo ovviamente ha avuto un effetto. Ma a poco a poco si “deteriora” e questo è normale.

C’è stato un effetto OJ sui tuoi social network?

Sì, c’era una grande influenza in Francia e all’estero. Ha guadagnato quasi 45.000 follower su Instagram durante il periodo di gioco (sono 70.900).

Ricordi di una vita. – Sergey Pobelev / TASS / Siba USA / Siba

Sei figlio di un giocatore di pallavolo internazionale e i tuoi due fratelli praticano questo sport. Ci sono molti ragazzi di calcio nella nazionale francese…

completamente. Da tempo siamo un po’ tra i “figli” (gli altri campioni olimpici Njabeth, Tilly, Patri, Grebnikov, Loati oltre a Faure, assente ai Giochi ma presente all’Euro). In precedenza era uno sport molto familiare. Poi a poco a poco, con i risultati, si spera che le cose vadano avanti e le cose si aprano.

Come hai iniziato con la pallavolo? A scuola, come tutti gli altri?

Ho sempre giocato in spiaggia, in casa (a Royan). Prima giocavo a calcio. Ero un difensore al centro di allenamento di Nantes e poi al Bordeaux. Ho avuto un anno un po’ meno buono a Girondin, e ho cambiato la mia età tra i 13 ei 14 anni per giocare a pallavolo per il club.

Come la stragrande maggioranza dei campioni olimpici, ti sviluppi all’estero (dopo Tolosa e poi Plaisance e Milano in Italia, Clevenot dovrebbe unirsi a Jastrzebski Wegiel in Polonia). perché ?

Sì, il 70% della squadra gioca all’estero. Questo è normale rispetto al budget dei club a livello. All’estero, soprattutto in Polonia o in Italia, si mettono in scena i teatri. Ci sono 3.000, 4.000, 5.000 persone che entrano, anche per piccoli giochi. Speriamo che il campionato francese salga lentamente per bilanciare tutto.

Forse le Olimpiadi incoraggeranno i francesi a muoversi?

Lo speriamo. Il campionato francese è tutt’altro che cattivo, c’è già un buon livello. Sarebbe fantastico se le persone a cui piace guardare le nostre partite in TV provassero davvero la pallavolo.