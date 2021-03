Ski Mogul: “Ho vinto tutto nel mio sport”, accogliendo la campionessa del mondo Berenne Laffont

Non avevo altra scelta che adattarmi. È davvero una vera opportunità poter fare alcuni eventi di Coppa del Mondo, in modo da poter partecipare a questi tornei mondiali, che sono stati commossi molte volte. È stato pianificato in Cina, poi in Canada, in Italia e infine in Kazakistan. Sono così felice di essere sugli sci. Sarà una stagione breve e speciale, ma la prendiamo comunque. Sarà utilizzato per preparare i Giochi Olimpici del 2022. Per me, questa gara di singolare è una buona ripetizione di Pechino. C’erano così tante aspettative per me che sono stato in grado di rispondere mentalmente. Sarà lo stesso il prossimo anno.