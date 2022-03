Tre dei migliori climber del mondo percorrono la stessa via! Pianeta Grinpe

In questa foto, puoi vedere tre re, che stanno combattendo per cercare di piantare la spada nella roccia (in basso a sinistra dell’immagine).

Infatti, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi e Jakob Schubert si sono attualmente riuniti ad Arco e stanno lavorando insieme su quella che potrebbe essere una delle vie più difficili del pianeta: “Excalibur”.

L’italiano Stefano Ghisolfi è il primo ad aver scoperto questa linea. Ce ne ha parlato il 27 dicembre, dichiarando che lo era “uno dei modi più difficili che avesse mai provato”. Da allora, l’italiano ha persino confermato le sue dichiarazioni, dicendo che “è stato IL modo più difficile che avesse mai provato”. Questa via, attrezzata dai locali Cristian Dorigatti e Morris Fontanari, è molto breve e si trova su una pendenza di 45°. I movimenti sono estremamente intensi e richiedono una potenza senza precedenti.

La faccia sembra vuota, ma sembra che ci siano solo le prese perché ciò sia possibile. Flirtiamo davvero tra la linea del possibile e dell’impossibile. » Stefano Ghisolfi

Adam Ondra si è recentemente unito al gioco, per cercare di decifrare questo misterioso percorso con l’amico Stefano Ghisolfi. Di fronte all’estrema difficoltà della via e alla sua intensità unica, il ceco ha addirittura dichiarato che se fosse stato solo, probabilmente avrebbe abbandonato questo progetto.

Il passaggio chiave sembra essere in cima alla via, e consiste nel sollevare un tacco destro molto alto, mentre nella mano sinistra si ha un orribile bidigt poco profondo. Durante le loro prove, Adam Ondra ha rotto parte della presa, rendendo la sezione ancora più difficile, ma comunque possibile. Stefano Ghisolfi, che ha lavorato la via da un po’ più di Adam, è già riuscito a raggiungere questo passaggio chiave, che Adam non è ancora riuscito.

La scorsa settimana, l’italiano ha lanciato un appello sui social network, a tutti i forti climber che desiderano unirsi a lui in Italia con Adam, per condividere il progetto. E sembra che l’austriaco Jakob Schubert abbia risposto alla chiamata. Ieri, infatti, Stefano ha postato sui social una foto che mostra Adam, Jakob e lui in corsia, mentre dichiara:

In un momento come questo, arrampicare insieme ad amici di tutto il mondo ha un significato ancora più grande. L’arrampicata è uno sport speciale in cui condividiamo esperienze e grandi giornate con coloro che di solito sono avversari. Mi sento fortunato di poter arrampicare con Adam Ondra e Jakob Schubert in questi giorni, l’unico incontro di cui tutti vorremmo sentire parlare nei prossimi giorni sarà quello contro “Excalibur”. Stefano Ghisolfi

Tra di loro, hanno al loro attivo più di 300 vie di nono grado (217 per Adam Ondra, 48 per Jakob Schubert e 43 per Stefano Ghisolfi).

Adam Ondra ha già incatenato tre 9b+ (“La Dura Dura”, “Change” e “Vasil Vasil”) e un 9c (“Silence”), Stefano Ghisolfi ha anche tre 9b+ al suo attivo (“Bibliography”, “Change” e “Perfecto Mundo”) mentre Jakob Schubert ha un 9b+ (“Perfecto Mundo”).

Non vediamo l’ora di vedere per quanto tempo “Excalibur” resisterà all’assalto di questi tre top climber.

