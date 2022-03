Pasta con ketchup e pizza all’ananas: la top 10 dei peggiori “delitti culinari” secondo gli italiani

Secondo a Studio Yougov, realizzato con 24 paesi: la cucina italiana sarebbe la più apprezzata al mondo. In effetti, pizza e pasta hanno potuto detronizzare con un piccolo margine la cucina cinese e giapponese.

Tuttavia, alcune persone non rispettano davvero le tradizioni di questa gastronomia. Una indagine Anche Yougov, pubblicato nel febbraio 2022, era interessato all’argomento. L’istituto elettorale ha quindi condotto uno studio tra la popolazione italiana per scoprire quali siano stati secondo loro i peggiori “reati culinari”.

In totale, più di mille italiani hanno dovuto rispondere a diverse domande, confrontandole con 11 traumi culinari. Per ciascuna delle proposte, poi, hanno dovuto dire se era “accettabile” o meno. I risultati sono un po’ sorprendenti.

Pasta al ketchup: un abbinamento che va storto!

Se molti pensavano che la pizza all’ananas sarebbe uscita al primo posto in questa classifica dei peggiori “delitti culinari” secondo gli italiani, i risultati sono ben diversi. La pizza all’ananas, infatti, arriva solo al terzo posto. Per gli italiani iniziare a cuocere la pasta in acqua fredda sarebbe un atto molto più riprovevole, motivo per cui è arrivato al secondo posto. Infine, il palme d’or, il cartellino rosso culinario, va alla…pasta con ketchup. Infatti, per l’89% degli intervistati questa pratica è considerata “inaccettabile” contro solo il 7% che pensa il contrario. Questa è una differenza di 82 punti, la maggioranza vince in gran parte. Pasta con ketchup, non passa.

I 10 peggiori “crimini culinari” secondo gli italiani

Mettere il ketchup sulla pasta o gustare una pizza all’ananas non sono gli unici orrori culinari che si trovano in questa classifica. Fanno infatti parte della lista anche tagliare gli spaghetti o non salare l’acqua durante la cottura della pasta. Ecco i primi 10 “delitti culinari” che infastidiscono gli italiani.

1. Ketchup sulla pasta

2. Iniziare a cuocere la pasta in acqua fredda

3. Ananas sulla pizza

4. La pasta come semplice contorno

5. Tagliare la pasta lunga

6. La crema alla carbonara

7. Formaggio su pasta ai frutti di mare

8. Sciacquare o raffreddare la pasta facendola scorrere sotto l’acqua fredda,

9. Bere un cappuccino dopo un pasto italiano,

10. Non salare l’acqua di cottura della pasta.

L’opinione di altri paesi

La società Yougov ha anche intervistato 16 altri paesi ponendo loro le stesse domande. I risultati non sono gli stessi. Per spagnoli e messicani, infatti, tagliare gli spaghetti in cottura è un’idea che non passa. Sono quindi molto più severi degli italiani. Infine, per Cina e India o addirittura Indonesia, il trend della “pasta con ketchup” è invertito poiché oltre il 60% considera accettabile questo piatto.