TikTok svela la sua campagna UEFA EURO 2020

TikTok, la piattaforma di intrattenimento mobile, è diventata partner di UEFA EURO 2020 e questa settimana ha presentato la sua prima campagna di comunicazione attorno al principale evento calcistico dell’estate 2021 come prima piattaforma di social media a diventare partner di un evento sportivo di questo tipo.

Questa prima campagna TikTok, progettata dall’agenzia creativa di Londra, Cavalli neri, Mira a catturare l’entusiasmo e l’eccitazione dell’attesa lunga un anno per questo evento e invita i fan a partecipare e Contribuisci alla magia di questo evento »Dice il comunicato stampa della piattaforma.

Il contenuto principale di questa campagna, che è una trasmissione commerciale in televisione, “prende la passione della concorrenza, eccita la sua energia e la riunisce”. TikTok divertente, inclusivo e divertente »Il comunicato stampa indicato per il segno.

Il sito cattura alcuni dei momenti più iconici degli ultimi EURO e copre i contenuti di TikTok per illustrare e mostrare l’interazione tra questi due mondi. Ritroviamo la punizione di Cristiano Ronaldo a Euro 2016 contro il Galles, salvata miracolosamente da un gatto, oppure la celebre celebrazione di Paul Gascoigne letteralmente annaffiata da un giardiniere nella sovrapposizione che si vede nel filmato qui sotto.

I contenuti di calcio sono effettivamente diventati virali su TikTok negli ultimi mesi, con almeno 119 miliardi di visualizzazioni sull’hashtag #football, un numero che era solo di 70 miliardi quando la partnership è stata annunciata lo scorso febbraio.

l’uncino ” Dove giocano i fan »Quello che compare alla fine dell’annuncio ha lo scopo di dimostrare che TikTok è davvero la piattaforma in cui gli appassionati di calcio possono trovare contenuti di intrattenimento in cui” perdersi “., Rafforzando così la posizione della piattaforma nel mondo generale dei social media, dominato da prodotti Facebook come Facebook, Messenger e Instagram.

Di conseguenza, la campagna includerà questo film – che viene proiettato in tutta Europa con un focus su Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Russia, Germania e Turchia – ma anche una proiezione a grandezza naturale in una stazione ferroviaria di Monaco e un “mega” poster all’aperto a Mosca e San Pietroburgo, nonché voci TV e una visione del campo e ruotare lo schermo gigante per le diverse fasi del concorso.

Si noti che durante il precedente EURO, TikTok non era ancora esistito dalla data della piattaforma a settembre 2016. Oggi, la piattaforma è diventata uno dei pilastri dell’ecosistema digitale e uno dei tanti marchi “must-have” nella loro strategia di comunicazione digitale.

James Rothwell, Head of Marketing Europe di TikTok, ha dichiarato: “È stato un anno lungo per i tifosi di calcio che hanno aspettato pazientemente la Coppa delle Nazioni Unite e oggi possiamo sentire che le aspettative si sono trasformate in un’eccitazione tangibile. Questa campagna non solo celebra il ritorno del calcio, ma offre anche un’opportunità per quei tifosi di tutto il mondo che hanno pazientemente aspettato di far parte di questa festa. Questa celebrazione è il ritorno del bel gioco “.

Il sito è stato lanciato il 24 maggio, pochi giorni prima della finale di UEFA Champions League che si terrà sabato 29 maggio, poiché il marchio potrebbe dover parlare di nuovo come parte della sua campagna per UEFA EURO 2020.