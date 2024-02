Tifoso sorpreso, che inizialmente aveva chiesto 800 sterline, si divide le 3.200 ricevute per sbaglio

Un uomo nigeriano ricorda come qualcuno che gli aveva offerto aiuto al GH₵320 ha approfittato del suo errore

Il tifoso gli ha inviato un messaggio chiedendo aiuto per un importo di 800 sterline egiziane, ma lui è riuscito a fornire solo 320 sterline egiziane e ha deciso di effettuare il bonifico.

Sfortunatamente per lui, ha trasferito GH₵3,200 invece di GH₵320 e non poteva credere a ciò che il fan ha fatto dopo.

Lawrence Okoro, un uomo nigeriano, ha raccontato la sua scioccante esperienza con qualcuno che gli ha chiesto 800 sterline nel 2023.

In un tweet su X, Lawrence ha spiegato che il suo collega gli aveva inviato un messaggio diretto per ottenere il servizio GH₵800.

Lawrence Gli ha detto che poteva dargli solo 320 sterline ma ha erroneamente inviato 3.200 sterline.

Con grande shock di Lawrence, il collega ha restituito le 2.400 sterline, prendendo tutte le 800 sterline che aveva richiesto. Lawrence ha scritto:

“L'anno scorso qualcuno è venuto dal mio DM per il servizio N100k.

“Gli ho detto che posso dare solo N40k su N100k.

“Si sentiva emozionato.

“Ha inviato i dettagli del suo conto e ho commesso un errore aggiungendo N400k.

“Mi ha chiesto di inviare il mio conto per recuperare il surplus, l’ho fatto e mi ha rimborsato 300.000 naira.

“Ha inviato un messaggio per spiegare come avesse un disperato bisogno di 100.000.

“Ero perso nell'incredulità.”

A differenza del beneficiario della storia di Lawrence, un uomo si recò in banca e restituì le 20.000 sterline che erano state erroneamente inviate sul suo conto.

Nonostante le segnalazioni diffuse, gli errori di spostamento potrebbero non fermarsi tanto presto poiché le persone continuano a farlo Trova soldi indesiderati Nei loro conti.

Vedi il suo tweet qui sotto:

La gente fa saltare il ventilatore

@TrulyDearest_ ha detto:

“Penso che tu gli abbia fatto restituire l'N60k perché non avevi previsto di lasciarglielo più tardi.”

@9jaTownhall ha detto:

“Fantastico! Se non aiuti adesso, la persona penserà che non vuoi dimenticare che anche tu hai dei bisogni e delle responsabilità.”

@UNcreat3D ha detto:

“I neri sono così divertenti, attribuiscono emozione a tutto. Il tuo assistente può permettersi solo 40.000 in questo momento, quindi perché non li prendi e gli mandi il resto dei soldi? Invece, hai fatto come ti pareva. Ho solo pensato era cattivo. E non si preoccupava dei tuoi bisogni. “Altri. Sii premuroso.”

@Godslove0324 ha detto:

“I nigeriani sh.

“Non importa la sfida, qualcuno ha deciso di aiutare con ciò che poteva permettersi in quel momento, e tu hai deciso di fare il tuo. Il donatore non ha le sue sfide?”

@Awoken9ijaYouth ha detto:

“Hmm fratello! È spaventoso, ma stiamo ancora facendo del nostro meglio per supportare coloro che hanno davvero bisogno di aiuto. “

@AjeboMezie ha detto:

“Il punto qui dovrebbe essere questo. Ha un buon cuore nel restituire 300.000. E se ti bloccasse? Anche se questo è sbagliato, non biasimarlo.”

Un uomo festeggia l'autista per aver restituito le sue cose

YEN.com.gh È stato riferito in precedenza che un giovane ghanese è andato su Facebook per celebrare un tassista per la sua integrità e onestà nello svolgere il suo lavoro.

Il principe Amponsah ha restituito al legittimo proprietario un laptop, un disco esterno e alcuni altri oggetti di valore trovati nella sua auto.

Il passeggero, a cui sono stati restituiti gli effetti personali smarriti, non ha potuto nascondere la sua gioia mentre lodava il tassista e chiedeva a Dio di benedire la sua vita.

