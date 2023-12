Valutare l’impatto del fenomeno El Niño sulle scuole per orientare i piani di intervento

Martedì 5 dicembre 2023 07:41 | di

Il Ministero dell’Istruzione sta conducendo una rapida valutazione degli impatti di El Niño sugli istituti scolastici per orientare gli interventi di risposta.

Il direttore generale Ilyas Abdi ha affermato che è stato lanciato un modello di rapporto di valutazione rapida per i direttori dell’istruzione distrettuale e i capi di istituto, che guiderà il processo.

“Tutti i capi di istituto sono tenuti a compilare il modulo sulla piattaforma del Sistema informativo sulla gestione dell’istruzione nazionale entro il 13 dicembre”, ha affermato Abdi in una circolare indirizzata a tutti i direttori dell’istruzione regionali, distrettuali e sub-distrettuali datata 4 dicembre.

Gli strumenti di valutazione si concentreranno sul numero di scuole colpite in termini di accessibilità e accoglienza degli sfollati, sul numero di studenti e personale delle scuole colpite e sulla natura e il numero delle perdite o delle strutture e infrastrutture danneggiate.

Si prevede che la valutazione sarà guidata da interventi pertinenti che contribuiranno alla corretta riapertura delle scuole l’8 gennaio. Lo ha detto il direttore generale del Centro nazionale per le operazioni in caso di catastrofe.

Si prevede inoltre che le scuole forniscano altri dettagli come informazioni sulle iscrizioni dalla scuola materna alla secondaria, numero di insegnanti e personale non docente, nonché il supporto immediato di cui la scuola avrà bisogno per riaprire.