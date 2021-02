Concetto, canzoni, recitazione … quello che sappiamo del nuovo intrattenimento di TF1

Alessandra Sublet è la hostess di Duos Mystères. – Gaffiot-Moreau / Bestimage



Venerdì, 21:05 lancio TF1 Ambiguità binariaUn nuovo spettacolo di intrattenimento di Alessandra Sublet.

Il programma è “un gioco musicale a nascondino”, spiega il produttore Matteo Fernie 20 minuti. Gli artisti venivano al gruppo, ignorando fino all’ultimo minuto con chi cantava il duo.

Jane Birkin, Leo e Grand Corps Malad, Boom e Gary appaiono nel cast in questo primo numero.

Indovina chi verrà a cantare? In sostanza, è comprensibile Ambiguità binaria, Il nuovo spettacolo di intrattenimento condotto da Alessandra Sublet e lanciato su TF1 venerdì alle 21:05. Mentre le informazioni venivano trasmesse ai media, 20 minuti Lo spettacolo è valutato da Matthew Virginie, il presidente di MLS TV che sta producendo lo spettacolo.

Concetto. Il personaggio arriva a cantare un duetto senza sapere chi interpreta la canzone con lei. Un muro di barriera li separa fino all’ultimo momento. Alcuni artisti saranno nascosti in una specie di tubo rimovibile per mantenere segreta la loro identità. “Abbiamo messo in scena lo spettacolo come un grande musical a nascondino”, riassume il produttore Matthew Fernie. Gli spettatori dovranno cercare di indovinare uno o entrambi i membri del duo, semplicemente dal suono della propria voce o dagli indizi forniti in precedenza. “

Chi è venuto a cantare con Leo? Per quest’ultimo, per il pubblico, è un punto interrogativo. Gaviot Morrow / BestMage

Casting. Se la produzione vuole mantenere la suspense fino alla trasmissione, 20 minuti In grado di annunciare la partecipazione di Lio, Grand Corps Malade, Daniel Lévi, Marine Delterme, Jarry e Inès Reg Camélia Jordana o Pomme, che ha recentemente vinto il premio come miglior artista femminile in Victoires de la musique. “Ci saranno anche personaggi televisivi rari come Jane Birkin”, dice Matteo Virginie. E la persona che le sta di fronte, l’attrice vincitrice del premio Cesar, è molto rara in vari spettacoli “.

Sentimenti. “Facciamo cantare artisti con persone che sono particolarmente importanti per loro: vecchi amici, membri della famiglia”, osserva il produttore, che promette “molto forte nella passione” e “lacrime”. Come, ad esempio, questo “cantante molto famoso” che sarà sorpreso cantando Storia eternaAdorare una canzone della sua infanzia con sua sorella. Come reagiranno i personaggi quando apparirà con loro il muro che li separa dalla persona che condivide un duetto? Questo è il culmine di ogni sequenza.

Canzoni. La produzione dipende anche dalla qualità musicale. L’orchestra accompagnerà gli artisti sul palco e verranno riorganizzati i brani eseguiti per l’occasione.

Problema. Ciò non avrà alcun impatto sul pubblico francese, ma si noti che il concetto Duos Mystères è stato venduto in circa quindici paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Israele , Australia. …). Sta per trovare acquirenti in Polonia e Russia. Si prega la società di produzione MLS TV, un innovativo La canzone segreta (TF1) et al il messaggio (Francia 2), perché un buon programma francese non viene esportato tutti i giorni, anche prima di essere trasmesso in Francia.