Lady Gaga è stata brutalmente attaccata

Un deambulatore ha ferito il cane di Lady Gaga e ha rapito 2 dei 3 Bulldog a West Hollywood.

Una notizia scioccante ha colpito la cerchia ristretta di Lady Gaga quando il suo cane walker è stato colpito 4 volte al petto mentre camminava con i cani del cantante.

Ryan Fisher, 30 anni, è andato a fare una passeggiata con i tre Bulldog francesi a Gaga quando è caduto in un’imboscata e gravemente ferito ieri sera intorno alle 22:00 a Los Angeles.

La polizia ha assistito alla scena immediatamente dopo che i vicini hanno chiamato e il giovane è stato trovato a terra cosciente e aggrappato a uno dei cani.

Ryan avrebbe potuto riprendersi bene nonostante le sue ferite.

Due cani, Koji e Gustavo, sono stati rapiti, mentre Miss Asia è stata consegnata alla fanteria e prelevata ore dopo dalla stazione di polizia da una delle guardie del corpo di Gaga.

Al momento non ci sono conferme se si è trattato di un attacco specifico al cantante o se si è trattato di un evento casuale. I Bulldog francesi sono molto richiesti e se sono una razza immacolata, possono valere fino a $ 10.000.

Attualmente, il cantante si trova in Italia a occuparsi di affari, ma offre già $ 500.000 come ricompensa per chiunque metta al sicuro i cani.